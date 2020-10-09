Димитрис Итудис: Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах

- Это была равная битва, ход большей части которой мы контролировали, за исключением фрагмента, когда «Маккаби» повел «+5». В этой равной игре мы смогли захватить 7-8-очковое лидерство, но соперник вернулся в борьбу. Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий.

Здорово вернуться в «Мегаспорт», воспользоваться поддержкой наших болельщиков, спасибо им. Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах, - цитирует Итудиса пресс-служба российской команды.

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет в Стамбуле с «Фенербахче».