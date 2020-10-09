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09 октября 00:10

Димитрис Итудис: Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах

Главный тренер ЦСКА прокомментировал победу армейцев матче регулярного чемпионата Евролиги над «Маккаби» 76:72.

- Это была равная битва, ход большей части которой мы контролировали, за исключением фрагмента, когда «Маккаби» повел «+5». В этой равной игре мы смогли захватить 7-8-очковое лидерство, но соперник вернулся в борьбу. Это была игра, которой наслаждаются болельщики, обе команды использовали множество разных стратегий.

Здорово вернуться в «Мегаспорт», воспользоваться поддержкой наших болельщиков, спасибо им. Надеюсь, пандемия отступит, и мы увидим больше зрителей на трибунах, - цитирует Итудиса пресс-служба российской команды.

Добавим, что в следующем матче регулярного чемпионата ЦСКА сыграет в Стамбуле с «Фенербахче».

источник: БК ЦСКА
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