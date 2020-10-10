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10 октября 06:50
автор: Владислав Корегин

40 очков Джеймса не принесли «Лейкерс» победу над «Майами» в пятом матче финала НБА

Шестая встреча состоится в ночь на 12 октября.

«Майами» обыграли «Лейкерс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА со счетом 111:108.

В составе победителей больше всех очков набрал Джимми Батлер – 35. В активе Данкана Робинсона 26 очков. У проигравших 40 очков и 13 подборов на счету Леброна Джеймса, на счету его партнера по команде Энтони Дэвиса 28 очков и 12 подборов.

Таким образом, счет в серии стал 3-2 в пользу «Лейкерс». Следующий матч команды проведут в ночь на 12 октября.

НБА
Финал

«Майами Хит» (Майами) – «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) – 111:108 (25:24, 35:32, 28:26, 23:26).

Счет в серии: 2-3.

источник: «Советский спорт»
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