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12 октября 06:09
автор: Юрий Нечаев

«Лейкерс» обыграли «Майами» и в 17-й раз стали чемпионами НБА

Последний раз клуб из Лос-Анджелеса выигрывал трофей в 2010 году.

«Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче серии финала НБА со счетом 106:93 и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс. Лидер «Лейкерс» набрал 28 очков, сделал 14 подборов и 10 передач. В активе Энтони Дэвиса 19 очков и 15 подборов.

У «Майами» самым результативным игроком стал Бэм Адебайо - 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» выиграли серию со счетом 4-2 и в 17-й раз стали чемпионами НБА. По количеству титулов клуб сравнялся с рекордсменом - «Бостоном».

Стоит добавить, что «Лейкерс» дошли до финала впервые за 10 лет. На протяжении шести сезонов подряд команда не могла пробиться в плей-офф НБА.

НБА
Финал
Шестой матч

«Майами» — «Лейкерс» — 93:106 (20:28, 16:36, 22:23, 35:19)

Счет в серии: 2-4.

источник: «Советский спорт»
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