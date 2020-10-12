«Лейкерс» обыграли «Майами» и в 17-й раз стали чемпионами НБА

«Лейкерс» обыграли «Майами» в шестом матче серии финала НБА со счетом 106:93 и в 17-й раз в истории стали чемпионами ассоциации.

В составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс. Лидер «Лейкерс» набрал 28 очков, сделал 14 подборов и 10 передач. В активе Энтони Дэвиса 19 очков и 15 подборов.

У «Майами» самым результативным игроком стал Бэм Адебайо - 25 очков и 10 подборов.

Таким образом, «Лейкерс» выиграли серию со счетом 4-2 и в 17-й раз стали чемпионами НБА. По количеству титулов клуб сравнялся с рекордсменом - «Бостоном».

Стоит добавить, что «Лейкерс» дошли до финала впервые за 10 лет. На протяжении шести сезонов подряд команда не могла пробиться в плей-офф НБА.