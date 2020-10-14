Димитрис Итудис: Ситуация в целом становится хуже и хуже

- Готовимся к матчу очень серьезно, несмотря на все обстоятельства, едем в Стамбул, чтобы бороться. Очень уважаю клуб «Фенербахче», Евролигу и всех людей, которые в нем работают. При этом считаю, что текущая ситуация в меньшей степени относится к игре. Во время подготовки на нашем пути возникло много препятствий.

Ситуация в целом становится хуже и хуже. У «Химок» не хватает здоровых игроков, «Зенит» вообще не поехал на выезд. Не знаю пока, как все в итоге для них сложится… У «Виллербана» много случаев заражения. У нас тоже четверо заболевших и еще больше в ЦСКА-2. Могу упомянуть еще много команд, которые играли с «Барселоной» и другими, а ведь я – просто тренер.

Поверьте, турнир теряет соревновательную составляющую, чувство справедливости и активности. При этом мы готовимся, насколько возможно, потому что ждем результаты тестов из лаборатории. И я не ищу оправданий! Мы поедем и дадим бой – впятером, вшестером или всемером – неважно, сколько игроков будут здоровыми. Потому что никто, кроме нас и игроков, не скажет, кто и насколько важен для команды, - передает слова Итудис пресс-служба ЦСКА.

Накануне отъезда в Стамбул красно-синие лишились Андрея Лопатина, результаты теста которого на коронавирус принесли положительный результат. Также вне игры у армейцев – по-прежнему, восстанавливающиеся после COVID-19 Семен Антонов, Никола Милутинов и Янис Стрелниекс.