Сергей Базаревич: Сборная России старалась, но итальянцы были лучше

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился эмоциями после поражения от Италии в матче отборочного турнира Евробаскета-2022.

«Мы пытались, но сегодня итальянцы были лучше. Мы старались, но результат на табло. У нас понятные задачи перед решающими матчами в Перми: надо точно занимать вторую строчку в группе, надо одерживать победы, набирать уверенность и просто играть за свою страну», - цитирует наставника ТАСС.

Напомним, в понедельник сборная России проиграла Италии со счетом 66:70.

Итальянцы одержали третью победу в трех матчах и возглавляют турнирную таблицу группы В. Российская команда имеет в своем активе две победы при двух поражениях (оба от Италии) и расположилась на второй позиции.

18 февраля 2021 года сборная России в Перми примет команду Северной Македонии.