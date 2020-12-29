«Зенит» в гостях переиграл «Маккаби» в матче Евролиги

Баскетболисты «Зенита» одержали победу над «Маккаби» (Тель-Авив) в гостевом матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 78:72 (18:22, 19:13, 25:17, 16:20).

Самым результативным в составе российской команды стал Алекс Пойтресс, набравший 16 очков. У израильского клуба 18 очков на свой счет записал Скотти Уилбекин.

После этой игры «Зенит», одержавший десятую победу в 14 встречах турнира, расположился на четвертой строчке в турнирной таблице регулярного чемпионата Евролиги. «Маккаби», потерпев десятое поражение, занимает 12-е место.

В следующем матче турнира «Зенит» 7 января в Греции сыграет против «Панатинаикоса».