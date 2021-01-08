«Химки» в гостях проиграли «Жальгирису», потерпев десятое поражение кряду в Евролиге

Баскетболисты «Химок» потерпели гостевое поражение от «Жальгириса» в матче 18-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Игра завершилась со счетом 102:75 в пользу литовской команды. Самым результативным игроком встречи стал центровой хозяев Жоффре Ловернь, набравший 29 очков. Лучший у российского клуба по данному показателю – Алексей Швед (22 очка).

«Жальгирис» одержал шестую победу подряд на турнире и расположился на шестом месте в турнирной таблице, у «Химок» десять поражений подряд и последняя, 18-я строчка. Всего на счету российской команды две победы в 18 матчах.

13 января литовцы сыграют в гостях против лидера Евролиги на данный момент – ЦСКА. «Химки» днем раньше примут на своей площадке «Барселону».