Опубликован состав мужской сборной России на заключительные матчи квалификации чемпионата Европы

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала расширенный список из 27 игроков, которых вызвал тренерский штаб Сергея Базаревича на заключительные матчи мужской сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.
19 и 21 февраля российская команда проведет два матча в Перми против сборных Эстонии и Северной Македонии.
В группе B лидируют итальянцы, выиграв три матча из трех. Россия занимает второе место (две победы в четырех играх), Эстония – третье (один выигрыш в трех встречах, а Северная Македония – четвертое (два поражения в двух матчах).
В финальной турнир выйдут три лучшие команды, но итальянцам путевка уже гарантирована, поскольку Италия – одна из хозяев Евробаскета 2022 года.
Защитники
Евгений Бабурин («Нижний Новгород»)
Максим Григорьев («Парма»)
Денис Захаров («Зенит»)
Артем Комолов («Нижний Новгород»)
Михаил Кулагин («Енисей»)
Григорий Мотовилов («Локомотив-Кубань»)
Иван Стребков («Нижний Новгород»)
Иван Ухов (ЦСКА)
Виталий Фридзон («Зенит»)
Дмитрий Хвостов («Зенит»)
Александр Хоменко (ЦСКА)
Форварды
Павел Антипов (УНИКС)
Семен Антонов (ЦСКА)
Антон Астапкович («Нижний Новгород»)
Никита Балашов («Восток-65»)
Андрей Зубков («Зенит»)
Павел Савков («Баскония», Испания)
Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»)
Сергей Карасев («Химки»)
Антон Квитковских («Автодор»)
Никита Курбанов (ЦСКА)
Владислав Трушкин («Зенит»)
Евгений Валиев («Химки»)
Андрей Воронцевич (без клуба)
Центровые
Джоэл Боломбой (ЦСКА)
Владимир Ивлев («Парма»)
Антон Пушков («Зенит»)