Опубликован состав мужской сборной России на заключительные матчи квалификации чемпионата Европы

Пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ) опубликовала расширенный список из 27 игроков, которых вызвал тренерский штаб Сергея Базаревича на заключительные матчи мужской сборной России в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года.

19 и 21 февраля российская команда проведет два матча в Перми против сборных Эстонии и Северной Македонии.

В группе B лидируют итальянцы, выиграв три матча из трех. Россия занимает второе место (две победы в четырех играх), Эстония – третье (один выигрыш в трех встречах, а Северная Македония – четвертое (два поражения в двух матчах).

В финальной турнир выйдут три лучшие команды, но итальянцам путевка уже гарантирована, поскольку Италия – одна из хозяев Евробаскета 2022 года.

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