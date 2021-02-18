Перенесенный матч Евролиги «Маккаби» – «Химки» пройдет 6 апреля

Пресс-служба Евролига сообщила о том, когда пройдет перенесенный матч 24-го регулярного чемпионата между «Маккаби» и «Химками».

По информации источника, подмосковный клуб сыграет с командой из Тель-Авива 6 апреля.

Напомним, что изначально встреча была запланирована на 4 февраля. Однако организаторы турнира перенесли игру в связи с введением в Израиле ограничительных мер из-за коронавируса.

На данный момент, российская команда занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице Евролиги, одержав две победы и потерпев 21 поражение. «Маккаби» идет на 13-й строчке, имея в своем активе 10 побед и 12 проигрышей.