Андрей Воронцевич – об игре с Эстонией: Когда что-то не получалось, включали желание, характер

Капитан сборной России Андрей Воронцевич подвел тоги матча отборочного турнира к чемпионату Европы с командой Эстонии (75:52).

- Много потерь сделали, но показали характер. Когда что-то не получалось, включали желание, характер.

Много новичков у нас, я старался как капитан помогать молодым. Мы доверяли ребятам, они это чувствовали, - приводит слова Воронцевича «РИА Новости».

Добавим, что завтра 22 февраля в Перми состоится матч Эстония – Северная Македония, который определит третьего финалиста Евробаскета от группы В.

Чемпионат Европы 2021 года с участием сборной России пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии с 1 по 18 сентября.