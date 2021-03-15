ЦСКА дома обыграл «Химки» в матче Единой лиги ВТБ

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ ЦСКА одержал домашнюю победу над «Химками» со счетом 92:73 (29:15, 22:15, 16:15, 25:28).

Самым результативным игроком встречи стал немецкий центровой армейцев Йоханнес Фойгтманн, набравший 22 очка. В составе подмосковной команды лучший в данном показателе – форвард Джордан Микки (20 очков).

В 18 матчах чемпионата столичный клуб одержал 13 побед и занимает третье место в турнирной таблице. «Химки» располагаются на седьмой строчке, имея в своем активе восемь выигрышей и девять поражений.

Оба коллектива проведут следующие встречи в гостях – 22 марта ЦСКА встретится с «Калевом», а химчане в тот же день сыграют против «Зелены Гуры».