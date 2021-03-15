24 очка Томаса помогли «Зениту» победить «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты «Зенита» на своей домашней площадке обыграли «Парму» в матче Единой лиге ВТБ со счетом 89:84 (19:21, 26:17, 25:17, 19:29).

В составе петербургского клуба больше всего очков набрал американский форвард Уилл Томас, набравший 24 очка. У соперников по 22 очка на счету литовцев Эйгирдаса Жукаускаса и Адаса Юшкявичуса.

Подопечные Хавьера Паскуаля одержали 16 побед в 19 матчах – в данный момент его команда возглавляет турнирную таблицу. «Парма» идет на девятой строчке с семью выигрышами и десятью поражениями.

В следующем туре «Зенит» сыграет дома против «Енисея» (20 марта), а пермский клуб отправится в гости к «Локомотиву-Кубани» (18 марта).