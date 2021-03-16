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Италия - Серия B 2-й тайм, 90' Козенца 1 Виченца 1
Италия - Серия B 2-й тайм, 90+1' Венеция 2 Лечче 3 П1 34.0 Х 19.0 П2 1.03
Италия - Серия B 21:00 Брешия 0 Реджина 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.20
Италия - Серия B 21:00 Монца 0 Реджана 0 П1 1.46 Х 4.50 П2 7.10
Италия - Серия B 21:00 Кьево 0 Фрозиноне 0 П1 2.25 Х 2.90 П2 3.90
Германия - Бундеслига 21:00 Миттельдойчер 0 Альба 0
Италия - Серия B 21:00 Эмполи 0 Порденоне 0 П1 1.50 Х 3.90 П2 8.10
Италия - Серия B 21:00 Читтаделла 0 Салернитана 0 П1 2.12 Х 3.10 П2 4.00
Англия - Чемпионшип 22:00 Ротерхэм Юнайт 0 Уотфорд 0 П1 5.80 Х 3.90 П2 1.65
Англия - Чемпионшип 22:00 Мидлсбро 0 Престон Норт Э 0 П1 1.87 Х 3.60 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 22:00 Лутон Таун 0 Ковентри Сити 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.55
Англия - Чемпионшип 22:00 Дерби Каунти 0 Брентфорд 0 П1 4.30 Х 3.40 П2 1.96
Англия - Чемпионшип 22:00 Кардифф Сити 0 Сток Сити 0 П1 2.34 Х 3.20 П2 3.40
Англия - Первая лига 22:00 Милтон-Кинс До 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.98 Х 3.40 П2 4.00
Англия - Первая лига 22:00 Чарльтон Атлет 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.95 Х 3.50 П2 3.90
Англия - Первая лига 22:00 Питерборо Юнай 0 Портсмут 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 3.90
Германия - Бундеслига 22:30 Бавария 0 Баскетс Бонн 0 П1 1.35 Х 5.70 П2 9.10
Англия - Чемпионшип 22:45 Борнмут 0 Суонси Сити 0 П1 4.20 Х 3.70 П2 1.90
Италия - Серия B 23:00 Пескара 0 Асколи 0 П1 2.60 Х 2.90 П2 3.10
Лига чемпионов 23:00 Реал Мадрид 0 Аталанта 0 П1 2.26 Х 3.70 П2 3.20
Лига чемпионов 23:00 Манчестер Сити 0 Боруссия М 0 П1 1.23 Х 7.50 П2 12.5
16 марта 19:51
автор: Максим Скороходов

В «Химках» прошел аудит, клуб может стать банкротом

Основной спонсор сократил финансирование клуба

Две недели назад в «Химках» прошла проверка финансовой деятельности клуба. По информации «Матч ТВ», сохраняется вероятность, что клубу не хватит денег доиграть сезон-2020/21.

По информации источника телеканала, основной спонсор «Химок», компания «Металлоинвест», резко сократила финансирование команды из-за ее неудовлетворительных результатов. Клуб идет на последнем месте в Евролиге, одержав три победы в 28 матчах.

Косвенно подтверждают эту информацию запрет от Евролиги «Химкам» регистрировать» новых игроков до погашения долгов. Клуб уже покинули Юнас Жеребко, Грег Монро и Дайрис Бертанс. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за клуб сыграли только два легионера: Эрик Макколлум и Джордан Микки.

В то же время генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что аудит клуба не связан с его финансовым положением. В данном случае, по словам Астахова, это плановое мероприятие, которое клуб проходит дважды в год по требованиям регламента Евролиги.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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