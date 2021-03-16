В «Химках» прошел аудит, клуб может стать банкротом

Две недели назад в «Химках» прошла проверка финансовой деятельности клуба. По информации «Матч ТВ», сохраняется вероятность, что клубу не хватит денег доиграть сезон-2020/21.

По информации источника телеканала, основной спонсор «Химок», компания «Металлоинвест», резко сократила финансирование команды из-за ее неудовлетворительных результатов. Клуб идет на последнем месте в Евролиге, одержав три победы в 28 матчах.

Косвенно подтверждают эту информацию запрет от Евролиги «Химкам» регистрировать» новых игроков до погашения долгов. Клуб уже покинули Юнас Жеребко, Грег Монро и Дайрис Бертанс. В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ за клуб сыграли только два легионера: Эрик Макколлум и Джордан Микки.

В то же время генеральный директор «Химок» Павел Астахов сказал, что аудит клуба не связан с его финансовым положением. В данном случае, по словам Астахова, это плановое мероприятие, которое клуб проходит дважды в год по требованиям регламента Евролиги.