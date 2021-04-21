«Химки» на выезде оказались сильнее «Цмоки-Минск», у Мозгова 9 очков

В матче Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» обыграли в гостях «Цмоки-Минск».
Встреча в столице Белоруссии завершилась победой гостей со счетом 81:65 (16:17, 21:13, 19:15, 25:20).
Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Эрик Макколум. В его активе 24 очка. Тимофей Мозгов набрал 9 результативных баллов.
«Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» находится на 13-й позиции.
25 подмосковная команда примет дома «Саратов», а белорусский клуб сыграет в этот же день в гостях с «Астаной».