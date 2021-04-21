«Химки» на выезде оказались сильнее «Цмоки-Минск», у Мозгова 9 очков

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Португалия - Примейра 2-й тайм, 48' Брага 1 Боавишта 1 П1 1.55 Х 3.50 П2 8.30
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 49' Уиком Уондерер 0 Бристоль Сити 1 П1 7.40 Х 4.50 П2 1.45
Испания - Примера 2-й тайм, 52' Бетис 0 Атлетик Б 0 П1 5.20 Х 2.33 П2 2.33
Англия - Чемпионшип 2-й тайм, 50' Сток Сити 0 Ковентри Сити 1 П1 10.0 Х 4.50 П2 1.37
Италия - Серия А 3-я четверть Виртус Болонья 57 Тревизо 35
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 37' Вердер 0 Майнц 1 П1 7.40 Х 4.80 П2 1.40
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 39' Хоффенхайм 0 Боруссия М 1 П1 5.90 Х 4.50 П2 1.50
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 39' Штутгарт 0 Вольфсбург 2 П1 22.0 Х 14.0 П2 1.07
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 39' Боруссия Д 1 Унион 0 П1 1.20 Х 6.60 П2 15.0
Италия - Серия А 1-й тайм, 24' Удинезе 0 Кальяри 0 П1 2.45 Х 2.95 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 22' Хаддерсфилд Та 0 Барнсли 0 П1 3.80 Х 3.20 П2 2.08
Италия - Серия А 1-й тайм, 22' Болонья 0 Торино 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 23' Бирмингем Сити 0 Ноттингем Форе 0 П1 2.75 Х 2.60 П2 3.30
Италия - Серия А 1-й тайм, 23' Кротоне 0 Сампдория 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.15
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 21' Лутон Таун 0 Рединг 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.15
Италия - Серия А 1-й тайм, 23' Ювентус 0 Парма 0
Италия - Серия А 1-й тайм, 21' Специя 1 Интер М 0 П1 3.80 Х 3.80 П2 1.85
Италия - Серия А 1-й тайм, 22' Дженоа 2 Беневенто 2 П1 2.08 Х 3.30 П2 3.80
Испания - Примера 1-й тайм, 6' Алавес 0 Вильярреал 0 П1 5.10 Х 3.80 П2 1.70
Испания - Примера 1-й тайм, 8' Эльче 0 Вальядолид 0 П1 3.20 Х 2.95 П2 2.60
Англия - Премьер-лига 22:15 Астон Вилла 0 Манчестер Сити 0 П1 9.60 Х 5.40 П2 1.34
Испания - Примера 23:00 Кадис 0 Реал Мадрид 0 П1 8.50 Х 5.30 П2 1.37
Португалия - Примейра 23:15 Спортинг 0 Белененсеш 0 П1 1.40 Х 4.70 П2 9.10
21 апреля 21:13
автор: Александр Поволоцкий

«Химки» на выезде оказались сильнее «Цмоки-Минск», у Мозгова 9 очков

Клуб из Белоруссии потерпел 21-е поражение в сезоне.

В матче Единой лиги ВТБ подмосковные «Химки» обыграли в гостях «Цмоки-Минск».

Встреча в столице Белоруссии завершилась победой гостей со счетом 81:65 (16:17, 21:13, 19:15, 25:20).

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «Химок» Эрик Макколум. В его активе 24 очка. Тимофей Мозгов набрал 9 результативных баллов.

«Химки» занимают 7-е место в турнирной таблице. «Цмоки-Минск» находится на 13-й позиции.

25 подмосковная команда примет дома «Саратов», а белорусский клуб сыграет в этот же день в гостях с «Астаной».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Компания Apple представила обновленную ТВ-приставку на базе A12 BionicРоссийские гандболистки вышли на чемпионат мираToyota Land Cruiser 300 (2021) все, что известно о новом внедорожникеАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Ягудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
Егор Титов: Какой Каррера? «Спартаку» однозначно подойдет Моуринью
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от воскресного дерби красно-белых с ЦСКА и порассуждал о проблемах команды Доменико Тедеско.
Как ЦСКА и «Зениту» доехать до Кельна. Расклад на «русские» четвертьфиналы Евролиги
21 апреля ЦСКА и «Зенит» проведут первые матчи четвертьфинальных серий до трех побед против «Фенербахче» и «Барселоны». Оцениваем шансы представителей России на выход в «Финал четырех» главного баскетбольного турнира Европы.
О пользе настольного тенниса и хоккейных «Пересмешников»: на этом можно прилично заработать
20 апреля 2021 года ознаменовалось не только развалом футбольной Суперлиги, но и крупным выигрышем в БК "Лига Ставок" на четверном экспрессе из событий, за которыми вряд ли кто-то пристально следил.
Побаловались и хватит. Суперлига рассыпалась спустя два дня после создания
Новый турнир, учрежденный 18 апреля 12 европейскими топ-клубами, не только не стартует в августе. 20 апреля участники начали стремительно покидать ряды Суперлиги, сделав неминуемым ее закрытие.
НХЛ едет в Ригу. Россия получит из-за океана игроков, но не факт, что это будут звезды
Вице-президент НХЛ по хоккейным операциям Билл Дэйли сообщил хорошую для хоккея новость - игроки лиги могут принять участие в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Латвии с 21 мая по 6 июня.
Три причины для побега от УЕФА. Что на самом деле движет создателями Суперлиги
Самой обсуждаемой темой ближайших недель будет создание нового клубного турнира, который рушит всю прежнюю систему в европейском футболе.
«Клубы потеряли 5 миллиардов. Суперлига позволит вернуть эти деньги». Перес все объяснил
Президент «Реала» Флорентино Перес в ответ на многочисленную критику всей Европы привел аргументы в пользу создания нового футбольного супертурнира, который был официально учрежден 18 апреля.
Только двое из клубов Суперлиги – остальные недостойны. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
УЕФА ответил Суперлиге новой формулой Лиги чемпионов, РПЛ выступает за эволюцию
Как сообщают инсайдеры, исполком главной футбольной организации Европы единогласно проголосовал за изменения в структуре Лиги чемпионов. Это произошло на следующий день после учреждения топ-клубами закрытой Суперлиги.
0,27 позволили Нагучеву впервые победить Орзул. Итоги 6-го раунда «Битвы полов»
Счет в бет-батле телеведущей Марии Орзул и Романа Нагучева стал 5:1. Комментатор взял шестой раунд "Битвы полов" по дополнительному показателю.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Алексей Червоткин о планах на олимпиаду, тренировках, соперниках, конкурентах и скандалах.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика