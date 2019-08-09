Михаил Лихачев: Пока я тренирую сборную, натурализованных в ней не будет Недавно сборная России по пляжному футболу завоевала путевку на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.

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Многолетний главный тренер нашей команды Михаил Лихачев стал гостем пресс-центра «Советского спорта».

«ГОВОРЯТ, ПАРАГВАЙ – СПЕЦИФИЧЕСКАЯ СТРАНА»

– Европейский отборочный турнир ЧМ-2019 в Лужниках обернулся полным триумфом ваших подопечных: 7 побед в 7 матчах с общим счетом 43:9, включая разгром итальянцев в финале – 7:1! Ожидали такого результата?

– Этот успех стал следствием правильно спланированной подготовки. Мы не повезли основной состав на июльский этап Евролиги в Португалию. До этого не столь удачно выступили на Европейских играх в Минске. Зато к домашнему турниру все лидеры команды подошли в идеальном состоянии, на пике формы. Плюс – мотивация показать лучшую игру на глазах у своих болельщиков. Это тоже важный фактор. Трибуны не давали расслабиться ни на секунду. Ребята в каждом матче выкладывались по максимуму.

– Можно ли перенести этот «пик формы» и на ноябрьский чемпионат мира?

– Нет, конечно. Календарь не позволяет. До мирового первенства нам предстоят еще три крупных соревнования, включая Суперфинал Евролиги в Португалии. Ни одним из стартов мы жертвовать не собираемся. Поэтому сейчас составляется новый план – как равномерно распределить силы, чтобы без ущерба промежуточным результатам снова выйти на пик к Парагваю.

– Параллельно сборники будут участвовать и в клубных соревнованиях?

– Разумеется. Это не только чемпионат и Кубок России, но и большой международный клубный турнир в Турции. График очень плотный.

– Наводили справки о Парагвае? И как будете акклиматизироваться?

– Сам я в Парагвае не бывал. Выступающие в нашем чемпионате бразильцы говорят, что страна – специфическая. Что ж, поглядим… Насчет акклиматизации будем думать. Помню, как в 2013 году, когда чемпионат мира проходил на Таити, люди науки советовали лететь туда за 14 дней до старта турнира. Мы прилетели за четыре дня – и завоевали золото. А кто-то воспользовался советом ученых и не вышел из группы… Одно можно спрогнозировать заранее: финальный этап подготовки, скорее всего, проведем в Бразилии.

«СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО ПРИНЕСЛО ПОЛЬЗУ»

– Как формулируется задача сборной России на турнир в Парагвае?

– Мы дважды становились чемпионами мира, один раз брали бронзу, поэтому цели всегда максимальные. Однако в моем контракте прописана задача-минимум – четвертьфинал. Ниже этой планки опускаться не можем.

– Но ведь в 2017 году Россия вообще отсутствовала среди участников чемпионата мира…

– Тогда была другая система отбора – Европа имела не пять путевок, как сейчас, а четыре. И мы заняли пятое место, то есть, при нынешнем формате попали бы на чемпионат мира… При этом из восьми матчей сборная России тогда проиграла только один – полякам. И это единственное поражение стоило нам путевки. По-моему, слишком жестоко. Неслучайно регламент с тех пор усовершенствовали.

– До этого года вы совмещали работу в сборной России и московском «Спартаке». Почему оставили клуб?

– Когда сборная проводит за год около 50 матчей, полноценное совместительство невозможно. Могу ли вернуться в «Спартак» в будущем? Такие вещи надо обсуждать с руководством РФС. Это зависит, в том числе, и от результатов сборной.

– Но в принципе совместительство в пляжном футболе – более эффективно, чем в футболе классическом?

– Это был единственный такой сезон. И в целом опыт положительный. Работая в «Спартаке», я подготовил несколько новых игроков для сборной, которые очень помогли нам в этом году.

«ВСЕ У ГЛУШАКОВА В «АХМАТЕ» БУДЕТ НОРМАЛЬНО»

– Большинство сборников – спартаковцы. Также в команде представлены «Кристалл» и «Локомотив», но вообще география не впечатляет…

– И мне тоже, как главному тренеру сборной, хотелось бы, чтобы в чемпионате России было больше клубов. Для нашей страны восемь – все-таки маловато. Надо хотя бы двенадцать. Есть регионы, где интерес к пляжному футболу сейчас достаточно высокий, а профессиональные клубы отсутствуют.

– Это какие?

– Например, Калининград. Пляжный футбол там развивается, но затратная логистика не позволяет городу выставить команду в суперлигу. Схожие проблемы в Ростове-на-Дону. Вроде бы юг, футбольный край, а клуба нет. Это проблема.

– А Сочи?

– То же самое! Для меня всегда было загадкой, почему там нет клуба по пляжному футболу. Даже в Новосибирске он был, а в Сочи, где сам бог велел играть на песке, так ничего и не появилось. Надеюсь, это дело времени. Все-таки теперь Сочи представлен в РПЛ и даже в КХЛ. Следующий шаг напрашивается.

– Добавить в чемпионат России Крым не позволяет политика?

– Верно. Для УЕФА нет разницы между большим футболом и пляжным. Поэтому любые крымские клубы не могут участвовать ни в российских, ни в международных соревнованиях. Хотя, регион благодатный. Кандидат в сборную Остап Федоров – крымчанин. Как и его сестра Марина, которая в 2018 году удостоилась титула лучшей в мире в женском пляжном футболе.

– Федорова с успехом выступает и в большом футболе, подписала контракт с французским «Метцем». А у мужчин переходы из «классики» на «песок» сейчас практикуются?

– Интерес представителей большого футбола к пляжному есть. Было очень приятно получать поздравления с нашей победой в Лужниках от Станислава Черчесова и Михаила Галактионова, некоторых коллег из РПЛ. Да и игроков – тоже. Например, Саши Максименко и Дениса Глушакова. Но массовых переходов из одного вида футбола в другой, как на заре развития «пляжки», сейчас, конечно, нет. Наша дисциплина стремительно прогрессировала. Для нее требуются совсем другие качества, другая подготовка, чем лет десять назад.

– То есть, если у Глушакова в «Ахмате» не сложится, вы его в сборную России не возьмете?

– (Смеется.) Я уверен, все у Дениса в Грозном будет нормально. Желаю ему успехов.

«ЛУЖНИКИ – НЕ МЕСТО ИСПАНИИ»

– А с какого возраста молодому футболисту нужно выбирать специализацию?

– Я не сторонник того, чтобы совсем маленькие дети начинали сразу заниматься на песке. Специализированные школы – это, конечно, хорошо, но на первом этапе нужна фундаментальная футбольная подготовка. На «пляжке» лучше сосредотачиваться лет в 15-16, когда организм сформировался, и уже понятно, какие у игрока сильные качества.

– Можно ли в пляжном футболе заработать большие деньги?

– До зарплат в премьер-лиге «пляжникам», конечно, далеко. А лидеры ведущих клубов получают примерно на уровне коллег из ФНЛ.

– За рубежом примерно такой же расклад? Или там у звезд пляжного футбола еще и есть возможность подписывать большие рекламные контракты?

– У нас с рекламой – пока сложно. Что происходит в Испании, Португалии, Бразилии? Понятно, что и там пляжный футбол по деньгам несопоставим с большим. Хотя, его популярность постоянно растет.

– Для Испании непопадание на чемпионат мира в Парагвай стало трагедией?

– Думаю, это событие не осталось в стране не замеченным. Хотя, испанцам надо было готовиться к чему-то подобному. Видимо, Лужники – не их место. В любом футболе. (Улыбается.)

«ВОСХИЩАЮСЬ КЛОППОМ, СОЧУВСТВУЮ КОНОНОВУ»

– Вы тренируете сборную с 2010 года. Были моменты, когда хотелось все бросить?

– В первую очередь хотел бы поблагодарить Николая Николаевича Писарева, который в свое время, когда я ему ассистировал, разглядел во мне что-то. И потом, став спортдиром РФС, доверил национальную команду. А ведь тогда рассматривался целый ряд кандидатов. В том числе – Эрик Кантона…

За прошедшие годы мы со сборной пережили много прекрасных моментов, выиграли огромное количество титулов. Некоторые из с тех, кто начинал у меня играть, теперь входят в тренерский штаб, кто-то – комментирует. Если честно, мыслей уйти никогда не возникало. Даже после тяжелых поражений. И сам я ничего менять в своей жизни пока не планирую.

– Но как искать новую мотивацию?

– Большой вызов для всех нас – чемпионат мира 2021 года, который может пройти в России. Уверен, если ФИФА доверит нам этот турнир, он станет лучшим в истории.

– А что потом? Вам в 2021-м исполнится 46 – самый расцвет для тренера. Нет мыслей пробовать себя в большом футболе?

– У меня есть опыт работы в тренерском штабе молодежной сборной. Это была хорошая школа. Но конкретно сейчас я о возвращении в большой футбол не думаю.

– При этом вас нередко можно увидеть на тренировках команды Черчесова.

– Так это же очень интересно. Я слежу за тренерскими тенденциями не только в большом футболе, но и в хоккее, других видах спорта. Везде можно почерпнуть для себя массу полезного.

– Чей тренерский стиль вам импонирует больше всего?

– Если брать Европу, то отмечу Юргена Клоппа.

– А если чемпионат России?

– Всегда интересно наблюдать за работой Виктора Гончаренко в ЦСКА, за тем, как играет «Краснодар».

– Про игру «Спартака» что скажете?

– Олег Георгиевич Кононов оказался в непростой ситуации. Ему можно только посочувствовать. Опять перестройка, причем в разгар сезона. Пока не вижу, за счет чего «Спартак» быстро выберется из кризиса. Ведь новичкам нужно время на адаптацию.

«НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ВЫИГРЫВАТЬ ЧЕМПИОНАТЫ МИРА БРАЗИЛЬЦАМИ»

– Как вы относитесь к натурализации игроков для сборной?

– Когда-то руководство обратилось ко мне с тем же вопросом – и я ответил, что пока тренирую сборную, натурализованных игроков в ней не будет. Просто не понимаю, зачем это нужно в такой большой стране, как Россия. Какой в этом смысл? Ничего не имею против выступающих за наши клубы бразильцев. Одного из них, кстати, предлагали сборной, а потом он стал капитаном национальной команды своей родины… И это правильно. Если бы Россия выигрывала бы чемпионаты мира бразильцами, это во многом обесценило бы наши победы.

– На большой футбол ваша позиция в этом вопросе распространяется?

– Готов отвечать за тот вид спорта, который я, в том числе, в стране построил. Но, как мне кажется, в государстве с населением 150 миллионов человек можно собрать достойную команду и в большом футболе. Уверен, что Ари, Марио Фернандес или Гилерме совершенно искренне хотят помочь нашей сборной. И в то же время прекрасно понимаю чувства ребят, которых натурализованные игроки вытесняют из состава. В пляжном футболе такое точно не нужно.

– Смена поколений для пляжного футбола – проблема?

– Это проблема для любого футбола. Смену поколений нельзя проводить искусственно. Так, чтобы 12 человек убрали – и 12 новых поставили. Айвазовские же не каждый день рождаются. Подготовка молодежи – очень кропотливый процесс. Лучше получить на выходе четырех потенциальных лидеров сборной, чем сотню средних игроков.

– Верите, что в обозримом будущем пляжный футбол попадет в программу Олимпиады?

– У большого футбола на Играх тоже непростая судьба, а уж у пляжного… Подобные разговоры ведутся давно. Но раз «пляжку» не включили в олимпийскую программу даже в 2016 году в Бразилии, то не знаю, когда это произойдет. Вроде все условия выполнены, сейчас бурно развивается женский пляжный футбол, и дополнительная инфраструктура не требуется, так как мы можем играть на стадионах для пляжного волейбола… Но вот не складывается же.