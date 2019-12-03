Бронзовый песок. Сборная России завоевала третье место на чемпионате мира

Японцев усадили на пятую точку во всех смыслах слова

Да, не удалось выйти в финал. Золото чемпионата мира, покорявшееся нам в 2011 и в 2013 годах, на сей раз осталось, увы, недостижимым идеалом. Но ведь не результатом единым жив футбол! Оцените красоту игры! Столько поворотов сюжета, столько неожиданной драматургии!

Выйдя в плей-офф, российская сборная прямиком попадает на бразильцев. Проигрывая 1:3 по ходу матча, мы умудряемся переломить ход встречи и выигрываем 4:3.

Главный тренер сборной Михаил Лихачев ликовал:

- Все ребята - молодцы. Каждый игрок внес свою лепту в эту победу. Да и не люблю выделять кого-то конкретно. Но все же нельзя не отметить нашего вратаря Максима Чужкова, который провел очень сильный матч. Хочу пожелать ему как можно дольше сохранить тот уровень игры, который он показал в матче против Бразилии.





Тренер россиян Михаил Лихачев

Увы, в полуфинале не вышло продолжить победную поступь. 7:7 – и лишь пропущенный мяч в овертайме решает исход противостояния с итальянцами.

В непростых условиях шел матч за третье место. Ситуация осложнялась отсутствием тренера, который сильно заболел, а также отсутствием дисквалифицированных лидеров. Но даже уступая 2:4, сборная смогла вырвать победу со счетом 5:4.



Футбол на песке всегда предполагает шоу

- Надо сказать огромное спасибо и игрокам, и руководству сборной. Сделано было немало. Грамотно распределена нагрузка внутри календарного года, - рассказывает член исполкома РФС Сергей Анохин. – Теперь ждем следующий чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в 2021 году в Москве. Уверен, и организовано все у нас будет как водится – на блестящем уровне, и результат можем предполагать самый высокий. Все, что зависит от нас – сделаем.