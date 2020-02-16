«Спартак и «Локо» на пьедестале клубного чемпионата мира по пляжному футболу

Московское дерби на чемпионате мира

С 12 по 16 февраля в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» прошел клубный чемпионат мира по пляжному футболу, уже седьмой в истории. Второй год подряд сильнейшие команды планеты собрались в столице России. О значимости этого события говорит хотя бы тот факт, что ранее за пределы Бразилии турнир не выезжал – трижды он проводился в Сан-Паоло и еще дважды в Рио-де-Жанейро.

В турнире стартовали восемь участников, разбитые на две группы. В группе A сошлись двукратный чемпион мира-2012 и 2017 «Локомотив», турецкий «Аланьяспор», японский «Токио Верди» и испанский «Леванте». В группе B московский «Спартак» сразился с португальской «Брагой», бразильским «Фламенго» и швейцарским «Грассхоппером».

Оба российских клуба вышли в полуфинал, где встретились между собой. Игра получилась жесткой и самой нерезультативной на турнире. Достаточно сказать, что до третьего периода счет так и не был открыт. В концовке красно-белые оказались настойчивее железнодорожников и одержали победу со счетом 3:1 (Макаров, Земсков, Ахмадзаде — Бехзадпур).

Таким образом, они продлили серию побед до четырех матчей и впервые в своей истории добились права сыграть в финале, а железнодорожники отправились на матч за третье место. Выиграв у «Токио Верди» со счетом 6:2 (хет-триком отметился Борис Никоноров, дубль оформил Льоренц Гомес, еще один гол на счету Остапа Федорова), москвичи гарантировали российское доминирование на пьедестале.

«Брага» выиграла финал в первом периоде

А «Спартак» в финале играл против действующего чемпиона мира «Браги», которую победил в группе со счетом 6:4. Кроме того, болельщики красно-белых наверняка вспомнили о том, как в августе эти команды встречались в рамках Лиги Европы по большому футболу. Тогда португальцы одержали победы в обеих встречах (1:0 и 2:1), выбили москвичей из еврокубков и начали черную полосу Олега Кононова, лишившегося впоследствии работы.

К сожалению для спартаковцев, в решающем матче они не смогли рассчитывать на помощь лидера команды, капитана российской сборной Антона Шкарина. Он очень некстати заболел прямо накануне встречи.

Москвичи не сразу сообразили, как играть без своего ключевого защитника, и в первом периоде допустили ряд грубых ошибок. Португальцы блестяще реализовали свои шансы и, как следствие, на первый перерыв ушли, ведя в счете 3:0. Особенно обидным получился второй мяч, пропущенный вратарем Павлом Баженовым прямым ударом от своего визави Падильи. У москвичей хорошие моменты имели Андрей Новиков, Паулиньо и лучший бомбардир команды на турнире Федор Земсков (перекладина), но от них отвернулась удача.

Со стартом второго периода спартаковцы бросились отыгрываться, но действовали нервно и хаотично. Таких хороших атак, как в первой трети матча, у них уже не было. А португальцам и незачем было форсировать события. Увы, исполнительского мастерства Бернарду Мартинша оказалось достаточно для гола даже в такой ситуации – оказавшись с мячом на фланге, первым касанием он его подкинул, а вторым красиво перебросил сменившего в воротах Баженова Валерия Макаревича.

Стойки ворот против «Спартака»

Спартаковцам еще до второго перерыва удалось отыграть один мяч. Мохамад Ахмадзаде обобрал в середине поля соперника, вышел один на один с Паулиньо и пробил ему между ног. Трибуны воодушевились и погнали москвичей вперед, но вратарь в рамке творил чудеса, а дальний выстрел Макаревича пришелся в перекладину. В какой-то момент эмоции хлынули через край, и арбитрам даже пришлось разнимать соперников – Бруно Шавьер и Алексей Макаров получили по предупреждению. Так или иначе, концовка второго периода прошла с солидным преимуществом «Спартака».

В начале третьего периода спартаковцы, видимо, всеми мыслями были уже у чужих ворот, поэтому опять не удержали Бернарду Мартинша. Он обыграл троих партнеров и вывел на пустые ворота Андре Лоренцо. В этот момент стало ясно, что отыграться россиянам не удастся, но они по-прежнему не сдавались. Спартаковцы вновь навалились на ворота Падильи (впоследствии он был признан лучшим вратарем турнира), создали несколько убойных моментов, но вратарь был все так же великолепен, а когда не мог спасти и он, на выручку приходила стойка ворот – четыре попадания в штанги и перекладины заключительной трети матча!

В концовке португальцы лишились Бруну Шавьера. Он всю игру провоцировал соперников и в итоге наиграл на удаление. Но стоило спартаковцам отыграть хотя бы один мяч, как в первой же ответной атаке следовал ответ. Фантастическая реализация футболистов «Браги»!

В результате как спартаковцы ни старались, порадовать московские трибуны победой в чемпионате мира им не удалось. Как и год назад в четвертьфинале Кубка чемпионов, «Брага» оказалась сильнее. Тем не менее, нельзя не поздравить «Спартак» и «Локомотив» с завоеванием серебряных и бронзовых медалей, соответственно. Такого представительства российских клубов на пьедестале клубный чемпионат мира еще не знал.

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Финал.

«Спартак» – «Брага» – 3:8 (0:3, 1:1, 3:4)

Голы: Сантос, 1 – 0:1. Падилья, 8 – 0:2. Шавьер, 12 – 0:3. Б. Мартинш, 18 – 0:4. Ахмадзаде, 21 – 1:4. Лоренцо, 25 – 1:5. Земсков, 29 – 2:5. Л. Мартинш, 29 – 2:6. Павленко, 31 – 3:6. Филипе, 32 – 3:7. Сантос, 26 – 3:8.

Предупреждения: Торрес, 22. Шавьер, 23. Макаров, 24. Сантос, 25. Дуарте, 36.

Удаление: Шавьер, 27 (2 жк).

Индивидуальные награды

Лучший вратарь – Палинья (Брага)

Лучший бомбардир – Суарес (Леванте), Земсков (Спартак) – по 9 голов

Лучший игрок – Филипе Дуарте (Брага)