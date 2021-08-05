Борис Никоноров: Чемпионаты мира выигрываются только за счет командой химии

— Конечно, золото команды. В моей спортивной карьере стояло всего две цели, и они никак с личными достижениями не связаны. Мне очень хотелось завоевать одну звездочку для «Локомотива», что я успешно сделал в прошлом году. Вторая цель — третья звезда над гербом сборной. Индивидуальные награды, конечно, очень приятны, но играют второстепенную роль.

— Он очень важен. Моя главная цель — золото чемпионата мира. Это тот старт, которого я ждал всю жизнь.

Бронзовый призер чемпионата мира по пляжному футболу, рекордсмен чемпионатов России по забитым мячам в одном сезоне и «король бисиклет». Таких и многих других лестных эпитетов заслуживает форвард сборной России Борис Никоноров, который в эти дни готовиться ко второму в жизни мировому форуму, но мыслями иногда возвращается в 2019 в Парагвай, вспоминая драматичный полуфинал, где наша команда уступила дорогу в финал сборной Италии.

— Предположим, наша команда выиграла золото, что дальше? Какие цели поставите перед собой?

— Я не хочу строить планы наперед, ведь в данный момент сосредоточен на подготовке. Думать о том, что будет потом, значит отвлекаться от настоящего, это сейчас недопустимо.

— Можно ли провести параллели между чемпионатом мира в Парагвае и Москве?

— Уверен, что нет, кроме того, что эти турниры — чемпионаты мира.

— Что вам дал турнир в Парагвае, чему научил?

— Это был мой первый чемпионат мира. Он дал мне много положительных эмоций. Помню, как перед первым матчем турнира против сборной Сенегала сидел в раздевалке и вспоминал жизненный путь с самого детства. Как я вставал в половине шестого утра. До школы я пробегал 2-3 километра, возвращался домой, шел в душ, ел, а затем в школу. Вечером шел на тренировку по большому или мини-футболу. И так на протяжении всей школьной жизни.



Я вспомнил все преграды, даже неудачи, которые не позволили мне заиграть в большом футболе. В общем, много-много всего. Я прокрутил это все в голове буквально за 2-3 минуты и осознал насколько это круто, что я сейчас на чемпионате мира, первая крупная цель была достигнута. Пора приступать к следующей — победе на этом турнире. На песок в тот миг я вышел «уничтожать» (улыбается).

— До турнира в Москве остается совсем немного времени. Чувствуете эту атмосферу домашнего мундиаля?

— Стойкого ощущения, что это чемпионат мира и главная цель моей карьеры, нет. Как только мы увидим стадион, прочувствуем атмосферу, тогда только появится осознание этого момента. Пока я понимаю, что это важнейший турнир, он состоится очень скоро и нужно максимально качественно подготовиться к нему.

— Как думаете, за счет чего на таких больших турнирах куются победы?

— Уверен, за счет сплоченности коллектива, взаимопонимания, начиная от доктора команды и заканчивая каждый футболистом и тренером. Только с помощью командной химии можно выиграть такой турнир, потому что у каждого футболиста бывают взлеты и падения. Сегодня я могу забить пять, а в следующий раз что-то может пойти не так. В этот момент ребята должны выручить. Мы должны быть взаимозаменяемыми, к тому еще и выкладываться на все 100 процентов, что мы старались делать в Парагвае, из-за стечения некоторых обстоятельств мы не смогли подняться выше.

— Чего не хватило нашей команде в полуфинале в Парагвае, чтобы пройти Италию?

— Это худший день в моей жизни. Проиграть можно по разному. Можно выйти в полуфинал чемпионата мира, отыграть весь матч и проиграть, а можно вообще практически не участвовать в матче, что куда обиднее. Не хочу об этом даже вспоминать.

— Борис, как вы в себе воспитали такой дух спортсмена, благодаря которому вы готовы отдать всего себя для победы?

— Многое мне досталось от родителей от их воспитания, в том числе и от старшего брата, который тоже играл в футбол. Много дало то место, где я рос и шел вперед по пути жизни. Каждая преграда закаляла мой дух, он становился сильней. В определенный момент, причем достаточно поздно, я понял, как все делать правильно. Если бы у меня был наставник или человек с большим опытом, уже поигравший, то я бы мог сократить количество ошибок. Поэтому я все преодолеваю через учебу на своих же ошибках, в первую очередь.



Сейчас я хочу поблагодарить всех людей, кто встречался на моем пути, как положительных, так и отрицательных. Есть много тренеров, которые внесли неоценимый вклад в меня в плане подготовки, психологии, поведения на футбольном поле и за его пределами. Отдельный привет всем тем, кто в меня не верил, говорил, что мне не удастся уехать из маленького поселка, в котором я рос, потом из Ярославля, что меня нигде не возьмут и футболистом я не стану. Стал (улыбается).

— Если бы была машина времени и возможность отмотать череду событий, чтобы вы изменили?

— Полуфинал чемпионата мира (смеется). Еще бы я сказал себе в подростковом возрасте, как правильно настраиваться на матч, готовиться, тренироваться и восстанавливаться. Тогда дальше бы сложилось все гораздо проще. К сожалению, повторюсь, у меня не было такого человека, который бы мог мне все разъяснить и разжевать. Несмотря на все, я благодарен жизни и благодарен богу, что у меня такой путь. Преодолевать трудности — это круто.

— Недавно вы стали папой. Отцовство вас изменило?

— Трудно говорить сейчас, прошло еще слишком мало времени. Есть осознание того, что в этом огромном многомиллиардном мире есть частичка меня, человечек, которого я безумно люблю и готов сделать для него все: наставлять, воспитывать, быть всю жизнь рядом, и, конечно, за которого я несу полную ответственность. Я сейчас на сборах, и мы расстались всего лишь пару дней назад, но я уже очень скучаю.

— На грядущем турнире наша команда сыграет без гербовой символики, в силу известных причин, как вы к этому относитесь? Насколько это послужит для вас дополнительной мотивацией?

— Это, конечно, плохо. Мы все родились в СССР, России, эта страна дала нам все, что у нас сейчас есть, за это я ей благодарен. Я — настоящий патриот, безумно люблю Россию и не хотел бы быть гражданином другого государства. Отсутствие флага — это отрицательный момент, но мы ничего с этим не можем поделать. Наша задача абстрагироваться от отрицательных вещей и сконцентрироваться на тех задачах, которые перед нами стоят и выступить максимально успешно.

— Итальянцам повезло, что они не попали на чемпионат мира, ведь мы могли бы им вернуть должок…

— С возрастом понимаешь, что мстить — это неправильно. Нужно просто каждый матч выходить с новым максимально предельным настроем. Вспоминать прошлое не стоит, ведь его уже не изменить. Можно много и долго расстраиваться, что мы тогда проиграли в полуфинале, да и по поводу других жизненных моментов, но ведь это никак не поможет, скорее наоборот, сделает хуже. Сейчас необходимо сконцентрироваться только на наших насущных делах.

— На групповом этапе нашими соперниками будут Япония, США и Парагвай. Что думаете про оппонентов? С кем будет сложнее всего?

— К каждому матчу нужно относиться одинаково. Это чемпионат мира, здесь ценность каждой победы, каждого набранного очка и даже каждого гола возрастает многократно. На каждого соперника мы выйдем с максимальным настроем и выложимся на 100 процентов. Если разбирать команды, то выделяются сборные Японии и Парагвая, но это ни о чем не говорит. Другие сборные тоже являются грозной силой. Важно сконцентрироваться на первом матче, чтобы хорошо начать и дальше продолжить победное шествие. Для нас, наверное, неплохо, что начинаем против США. Есть отличный шанс вкатиться в турнир и заодно будет возможность просмотреть и разобрать матч Японии и Парагвая.

— Сборная Бразилии наш главный соперник?

— На таком статусном турнире, как чемпионат мира, каждый может обыграть каждого. Нужно настраиваться на последующий матч и готовиться к нему. Если разобрать нашу сетку, то при положительном исходе группового этапа в четвертьфинале нам попадется либо Испания, либо Таити, поэтому на этапе четвертьфинала у нас однозначно будет грозный соперник и это отлично. Хочется играть против сильных команд. Дальше, возможно, полуфинал и Бразилия. С другой стороны сетки тоже сильные соперники, тот же Сенегал и Португалия, которые навяжут борьбу титулованным бразильцам. А вообще, главный конкурент — мы сами. Если мы покажем свою лучшую игру в каждом матче, то все закончится для нас позитивно.

— Уже прокручиваете в голове предстоящий первый матч чемпионата мира?

— Нет. Я иногда прокручиваю победу, золотую медаль, вручение кубка, как я держу его в руках. Это одна из методик достижения цели — визуализировать конечный результат. Особенно представляю, как я забиваю мячи, и мы вместе с ребятами радуемся. Эти эмоции меня заряжают, дают дополнительные силы.

— Какое смелое обещание вы могли бы дать, если наша команда выиграет золото?

— Прыгну с парашюта в майке сборной России. Я никогда не прыгал и немного страшно, но обещаю это сделать.

— Что вам дал пляжный футбол?

— Жизнь и любовь. Я занимаюсь делом, которое мне нравится уже много лет. Пляжный футбол привел меня к встрече с моей супругой. Теперь у нас еще и доченька. Он правда сделал мою жизнь, дал статус, карьеру, награды, википедию (улыбается), развил мои внутренние футбольные качества, вывел их на новый уровень. Я очень благодарен пляжному футболу за все, что у меня есть, и это только начало.