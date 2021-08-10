Россия идет за третьим золотом! Через 10 дней в Москве стартует ЧМ по пляжному футболу

Первый из этих двух победных турниров прошел в Италии ровно 10 лет назад и завершился триумфом российской сборной, разбившей в умопомрачительном финале главных законодателей мод, 14-кратных чемпионов мира бразильцев со счетом 12:8. Широкому кругу футбольных болельщиков хорошо известен экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов. Он в том турнире страховал признанного лучшим вратарем Андрея Бухлицкого, а «Золотой мяч» взял еще один россиянин – легендарный Илья Леонов, с 2018 года тренирующий женскую сборную и помогающий на тренерском мостике мужской команды Михаилу Лихачеву.

Наши парни становились победителями квалификации на чемпионат мира (в отличие от большого футбола, здесь проводится полноценный турнир с финалом) и на Всемирные пляжные игры, выигрывали Евролигу, Кубок Европы, Межконтинентальный кубок и Европейские игры, и все же особенно дороги сердцам болельщиков золотые медали, выигранные на чемпионатах мира в 2011-м и 2013 годах.

Пляжный футбол – пожалуй, самый успешный для России вид футбола, в котором наша национальная команда является одним из мировых лидеров, чему подтверждением почти четыре десятка комплектов медалей в различных международных турнирах.

Спустя два года отечественный триколор приковал внимание болельщиков и специалистов на Таити, где россияне катком проехались по всем соперникам. С каждым матчем наша дружина набирала обороты и достигла пика в финале, не оставив шансов мощнейшим тогда испанцам (5:1), в тот год выигравшим квалификацию к ЧМ, а в 2014-м – Кубок Европы. На сей раз в мировую историю пляжного футбола вписал свое имя Дмитрий Шишин, ставший с 11 мячами лучшим бомбардиром турнира. Между прочим, он по-прежнему выступает за сборную России.

До тех пор россияне ни разу не поднимались на пьедестал мировых первенств, зато после лишь раз пролетели мимо тройки лучших, взяв еще по бронзе на солнечных пляжах Португалии (2015) и Парагвая (2019). Оба турнира выиграли воспользовавшиеся предоставленным шансом португальцы.

ЭПОХА ЛИХАЧЕВА

Одно из основных достоинств сборной России по пляжному футболу – стабильность, которой позавидуют в первой сборной по большому футболу. Как бы ни менялся подбор игроков (а в силу возраста и других причин этого не избежать), общий уровень игры команды остается неизменным, что является огромной заслугой тренерского штаба во главе с выдающимся специалистом Михаилом Лихачевым, занимающим пост главного тренера с 2010 года. А ведь одному из самых прославленных специалистов мирового пляжного футбола всего 43 года!

В ближайшие три недели у него будет отличная возможность в третий раз принять из рук президента ФИФА (Джанни Инфантино в июне уже приезжал в Москву оценить подготовку к турниру и был доволен увиденным) золотые медали чемпионата мира, ведь главный турнир года пройдет в столице России на пятитысячной арене, специально возведенной на Фестивальной площади перед стадионом «Лужники». Опыт создания такой арены с нуля (а ведь доставить порядка двух тонн кварцевого песка – не шутка!) у российских организаторов уже есть, ведь два года назад здесь же проводилась европейская квалификация к чемпионату мира, и тот турнир запомнился болельщикам неповторимой атмосферой спорта и праздника.

РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, ИСПАНИЯ – ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ В СБОРЕ

И на сей раз зрителям будет на что посмотреть. В турнире участвуют 16 команд, разбитые на четыре группы по четыре команды. По две лучшие – выходят в плей-офф.

Волею легенды пляжного футбола Маджера и бывшего капитана сборной России Алексея Смертина российской сборной на первом этапе достались Япония (наш главный соперник в группе, готовящийся к реваншу за поражение в матче за третье место в 2019 году), Парагвай (в 2013-м и 2015 годах встречался нам в группе и оба раза терпел поражение) и аутсайдер США. Хочется верить, что эти игры станут разгоном для россиян перед решающими играми плей-офф, ведь туда из группы B целит Испания, из группы C – Бразилия и из группы D – Португалия.

Не стоит сбрасывать со счетов и Уругвай с Сенегалом, добиравшихся два года назад до четвертьфинала ЧМ, а также финалиста ЧМ-2015 и ЧМ-2017 команду Таити. Первые двое так и вовсе попали в одну группу с Португалией и сразятся между собой в первом туре, так что в этом квартете будет жарко с самого начала.

Пожалуй, проще других должно быть бразильцам, которым достались Белоруссия, Сальвадор и Швейцария, но от этого игры в группе C не станут менее интересными, ведь одни из фаворитов турнира не будут находиться под давлением и наверняка порадуют нас массой изысканных голов, а их соперники разыграют между собой выход в четвертьфинал.

ТАИТИ РУБИТСЯ, РОССИЯ ГОТОВИТСЯ

Некоторые участники мирового первенства уже прибыли в Россию и проводят товарищеские матчи. Впрочем, не всегда они действительно похожи на таковые. Так, таитяне в прошлую пятницу встретились с лучшим клубом России «Кристаллом», ослабленным отсутствием шестерых сборников, и эта игра получилась настолько грубой, что арбитры раздали три красных карточки, а главного тренера питерцев Геннадия Тумиловича с трудом удержали от рывка на поле.

Еще несколько сборных предпочли готовиться за пределами России и планируют прибыть чуть ближе к старту турнира. Возможно, это на руку нашим парням, начавшим подготовку 1 августа на базе Центра пляжных видов спорта «Динамо».

Вместе со всеми первый учебно-тренировочный сбор прошли те, кто брал золото ЧМ еще 10 лет назад: Антон Шкарин (представляет «Спартак») и тот самый лучший бомбардир ЧМ-2013, Шишин, Юрий Крашенинников и Алексей Макаров, выступающие за «Кристалл».

К слову, питерский клуб выиграл шесть чемпионатов России из девяти последних и является базовым для национальной команды – помимо вышеуказанной тройки с берегов Невы прибыли сборники Максим Чужков (вратарь), Кирилл Романов и Артур Папоротный.

Помимо спортивной у парней будет и еще одна мотивация разорвать всех соперников на своем поле – как и на Олимпийских играх, россиян лишили возможности участвовать под своим флагом и со своим гимном. Официально они будут представлять Российский футбольный союз (соответственно и называться будут РФС, так что не удивляйтесь), а флаг позаимствуют у коллег из Олимпийского комитета России. Чем не лишний повод напомнить международным спортивным чиновникам, что спортсмены важнее политики?

ПОДДЕРЖАТЬ ПАРНЕЙ МОЖНО ВСЕГО ЗА 400 РУБЛЕЙ!

Поддержать наших ребят и воочию увидеть лучших пляжников мира российские болельщики смогут уже начиная с 19 августа – в матче открытия сойдутся ОАЭ и Таити (15:00 по мск), а закроет игровой день встреча россиян и США (20:30). Приобрести билеты на игры можно уже с сегодняшнего дня по ссылке:

https://www.fifa.com/ru/tournaments/mens/beachsoccerworldcup/russia2021/tickets

Прийти на трибуны и посмотреть яркое зрелище можно совсем недорого. Стоимость билетов варьируется в зависимости от стадии турнира и составляет 400-700 рублей, что по московским меркам, да еще для столь значимого международного турнира сущая ерунда. На групповом этапе билеты будут делиться на сессии по два матча (в день проходит по четыре игры) из расчета одна сессия – 400 рублей. Попасть на сессию из двух четвертьфиналов можно за 500 рублей, на полуфиналы – за 600, а поболеть за наших на играх, где определятся медалисты (матч за третье место или финал) можно всего за 700 рублей.

И лучше с этим вопросом не затягивать, ведь на пятитысячную арену на данный момент российскими властями допускаются не более двух с половиной тысяч зрителей. С соблюдением социальной дистанции и других антикоронавирусных мер, разумеется. Спешите сделать себе подарок и насладиться самым ярким событием августа в Москве!

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ С УЧАСТИЕМ СБОРНОЙ РОССИИ:

19 августа 20:30 Россия – США

21 августа 20:30 Россия - Парагвай

23 августа 20:30 Япония – Россия

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ПЛЕЙ-ОФФ:

Четвертьфиналы – 26 августа

Полуфиналы – 28 августа

Матчи за третье место и финал – 29 августа