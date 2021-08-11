От частной инициативы до ФИФА. История чемпионатов мира по пляжному футболу

Место рождения современного пляжного футбола – Лос-Анджелес, где и произошло это историческое событие, а спустя год Синьорини обкатал утвержденные правила на первом официальном профессиональном турнире. Он также прошел в США, а точнее на пляжах Майами-Бич.

Можно даже сказать, невероятно быстро, ведь годом рождения данного вида спорта считается 1992-й. Конечно, и до того на побережьях в разных частях света можно было встретить играющих в мяч на песке людей, однако единых правил не существовало, и каждый выдумывал их самостоятельно. Заслуга в унификации этих правил принадлежит группе энтузиастов во главе с Джанкарло Синьорини, впоследствии организовавших Всемирную организацию пляжного футбола (BSWW).

Пляжный футбол стал одним из тех, кто с самого начала придерживался основополагающих принципов «старшего брата» (две команды, двое ворот, играть можно только ногами, за исключением вратарей), и благодаря этому стал быстро набирать обороты.

В середине XIX века в Англии окончательно оформилась главная игра с мячом – футбол, а спустя более сотни лет с развитием его популярности «старший брат» стал обрастать все большими родственными связями. В различных уголках планеты появлялись свои вариации футбола. Некоторые из них (например, регби) выросли в обособленные виды спорта с собственными федерациями, другие (как футзал) вошли в семью ФИФА, прочие (болотный футбол) до сих пор живут в статусе бастардов.

Перспективы нового вида спорта были видны невооруженным глазом, особенно в богатой на песчаные пляжи и болеющей футболом Бразилии, поэтому всего через год, в 1995-м, аналогичное соревнование было организовано в Рио-де-Жанейро спортивным маркетинговым агентством Koch Tavares. Оно наряду с Beach Soccer Company (эта компания была основана Синьорини при поддержке инвестиционной группы из Филадельфии Viking Graham Sports Group) и стало основной движущей силой развития пляжного футбола по всему миру, а после того, как в игру включилась ФИФА, компании объединились и стали именоваться Всемирной организацией пляжного футбола, играющей огромную роль и по сей день.

Но это произошло только в XX веке, а еще в 1995 году агентство Koch Tavares провело в Бразилии первый официальный чемпионат мира по пляжному футболу. Его участниками стали 8 сборных: Бразилия, Аргентина, Уругвай, Англия, Германия, Италия, Нидерланды и США. Турнир состоял из группового этапа (две группы по четыре команды) и раунда плей-офф, начиная с полуфиналов.

Первыми чемпионами мира предсказуемо стали бразильцы, в составе которых блистал легендарный полузащитник сборной Зико. Он и стал лучшим бомбардиром турнира наряду с прославленным итальянским снайпером Алессандро Альтобелли – чемпионом мира-1982 и экс-нападающим «Интера» и «Ювентуса». На счету обоих было по 12 голов. Также Зико был признан лучшим игроком турнира, но и этот титул разделил – с партнером по команде Лео Жуниором, также выступавшим за сборную Бразилии в большом футболе.

ДЕБЮТ РОССИИ И ГЕГЕМОНИЯ БРАЗИЛИИ

Участие столь статусных футболистов очень способствовало популяризации пляжного футбола, и в течение девяти последующих лет под голубым бразильским небом ежегодно собирались лучшие игроки мира, в число которых в 1996 году попали и россияне (в той команде играли Вагиз Хидиятуллин, Вячеслав Чанов и Андрей Якубик). Правда, из группы им тогда выйти не удалось – победив Аргентину (3:1), они уступили Италии (1:5) и в заключительном туре США (3:4) и финишировали лишь третьими. Результат был признан неудачным, и сборная была расформирована. В следующий раз наша команда поедет на мировое первенство лишь в 2007 году, за что спасибо Николаю Писареву (инициатор воссоздания сборной) и тогдашнему главе РФС Виталию Мутко.

А пока наши соотечественники собирались с силами, бразильцы не знали себе равных, разрывали соперников в клочья и набивали статистику. В первых 10 розыгрышах турнира они становились победителями девять раз, и лишь в 2001 году произошел срыв – поражение в полуфинале от Португалии (5:6), ведомой профессиональным игроком в пляжный футбол Аланом Кавальканти, выигравшим со своей сборной все, что только можно, и экс-полузащитником «Бенфики» трехкратным чемпионом страны Эрнани Невешем.

Пляжный футбол быстро завоевал любовь игроков из большого футбола. В разные годы на песок помимо указанных выше Зико, Жуниора и Альтобелли выходили Эрик Кантона (впоследствии он еще и тренировал сборную, приведя ее к единственному титулу чемпионов мира), Ромарио, Хулио Салинас и многие другие. Их появление сильно подогревало зрительский интерес. В 1998 году в чемпионатах мира принимали участие уже 10 команд, а в 1999-м в Бразилии собрались 12 команд (четыре группы по три команды). К тому моменту в спонсорах мировых первенств уже значились такие мировые гиганты, как MasterCard, McDonald's и Coca-Cola.

ПЕРЕХОД ПОД КРЫЛО ФИФА

Этот успех не мог остаться незамеченным, и с 2005 года ФИФА взяла чемпионаты мира под свое крыло, хотя сотрудничество главной футбольной организации планеты с BSWW началось за пять лет до этого. То был переломный момент, когда пляжный футбол получил всемирное признание и стал частью футбольного семейства ФИФА. Формат турнира был сохранен (четыре группы – 12 участников), зато были учреждены отборочные этапы, что позволило развивать пляжный футбол во всех федерациях, находящихся в подчинении головной организации.

Первый же чемпионат мира под эгидой ФИФА завершился сенсационной победой сборной Франции под руководством Кантоны, а Бразилия не менее неожиданно оступилась еще в полуфинале. Впрочем, и соперник у ее был более чем серьезный – все та же Португалия, ведомая легендарным бомбардиром Маджером (он вместе с также игравшим в пляжный футбол Алексеем Смертиным принимал участие в жеребьевке ЧМ-2021).

В 2006 году бразильцы вернули себе корону и не отдавали до 2011-го, когда их гегемонию прервала сборная России под руководством Михаила Лихачева, одолевшая фаворита в самом результативном финале в истории мировых первенств – 12:8. С тех пор в пляжном футболе появился еще один серьезный игрок – в следующих четырех розыгрышах россияне взяли золото и две бронзы. А в последние шесть лет долгожданный прорыв удался португальцам, проигравшим до того момента три финала из четырех.

ОТ ТАИТИ ДО «ЛУЖНИКОВ»

К концу нулевых пляжный футбол стал настолько популярен во всем мире, что с 2008 года ФИФА решила проводить ЧМ в разных странах – турниры прошли во Франции, ОАЭ, Италии, Португалии, Парагвае, на Таити и Багамах. В связи с этим Бразилии пришлось наравне со всеми проходить отборочные раунды. Впрочем, это не стало проблемой – до сих пор 14-кратные чемпионы мира являются единственной сборной, не пропустившей ни одного турнира.

Отметим также, что после 2009 года чемпионаты мира проводятся не каждое лето, а раз в два года. Это решение позволило конфедерациям получить больше времени для развития пляжного футбола. Год между чемпионатами мира теперь отведен под организацию континентальных турниров. Кроме того, количество участников финального раунда увеличилось уже до 16. Столько команд разыграют титул и в 2021 году в московских «Лужниках».