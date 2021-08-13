В пятницу стартует первый Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин

Наша команда появилась только в 2018 году и сразу заявила о себе во весь голос, пройдясь катком по всем соперницам на Кубке Европы и вынеся Швейцарию, Нидерланды и в финале Испанию с общим счетом 16:8. Спустя год россиянки повторили успех, разбив англичанок и все тех же голландок и испанок (и снова в финале) еще увереннее – 13:5.

Можно лишь порадоваться тому, что девчонки сойдутся в историческом первом сражении прямо на наших глазах. Помимо зрелищной и спортивной в Межконтинентальном кубке есть и практическая составляющая – трехдневный турнир поможет организаторам оценить готовность всех служб к мировому первенству. А для болельщиков приятным сюрпризом станет тот факт, что на трибуны будут пускать бесплатно.

В следующую пятницу в Москве стартует чемпионат мира по пляжному футболу среди мужчин, а неделей ранее (13-15 августа) на той же арене на Фестивальной площади перед стадионом «Лужники» презентуют Межконтинентальный кубок по пляжному футболу среди женщин. Оба события исторические, ведь первый турнир впервые пройдет на российском песке, а второй вообще ранее никогда не проводился. Это будет дебютное соревнование.

Не зря тренировать девчонок доверили одному из самых опытных пляжников в российском футболе Илье Леонову, в активе которого по два золота чемпионатов мира, Кубков Европы и Межконтинентальных кубков, а также четыре победы в Евролиге и триумф на Европейских играх в Баку-2015. И это только на уровне сборных.

«Стало приятной неожиданностью, что такой турнир пройдет на том самом стадионе, где и чемпионат мира. Хорошо, что начинают проводить такие соревнования. Это отличное мероприятие, и впервые оно состоится в Москве.

Немного волнительно играть перед своими трибунами и сразу на высоком уровне. Соперницы более, чем достойные. Бразилия, пожалуй, сейчас самый серьезный оппонент на мировой арене. Испания тоже один из лидеров в женском пляжном футболе, в США очень сильная сборная, они серьезно подходят к развитию этого вида спорта», – приводит слова Леонова Beach Soccer Russia.

САМОЛЕТ ЗАДЕРЖАЛИ, МАССАЖНЫЙ СТОЛ ЗАБЫЛИ…

Действительно, соперницы у нашей команды более чем серьезные. Сборная Бразилии, как и в мужском пляжном футболе, имеет репутацию самой сильной команды планеты, Испания в четырех Кубках Европы трижды добиралась до финала (золото и два серебра), а США является лидером в своем регионе (КОНКАКАФ). Так что посмотреть действительно будет на что.

«Ла роха», к слову, добиралась в столицу не без приключений, о чем накануне старта менеджер команды по коммуникациям Пабло Сантоха поведала beachsoccer.com:

«Поездка была разбита на два этапа, так как у нас была пересадка в Амстердаме. Самолет из Мадрида задержали на час, потому что в багажном отделении было много животных, и всех их нужно было хорошо разместить. В полете команде удалось немного отдохнуть после столь раннего подъема – в три часа утра члены сборной уже были у дверей отеля, чтобы ехать в аэропорт и успеть на рейс.

Оказавшись в Голландии, мы успели выпить кофе и немного перекусить, так как наш следующий самолет вылетал только в 11:50. Полет в Россию прошел без приключений. Правда, в аэропорту выяснилось, что из Амстердама не прилетели три чемодана и массажный стол, но уже сегодня их доставят к нам в отель. Мы больше часа ехали через весь город на автобусе и наконец прибыли в гостиницу. Больше всего меня удивило, что, несмотря на то, насколько долгим и утомительным было путешествие, все девушки прибыли полными сил и воодушевления».

ЧЕРНЯКОВА ПРОТИВ ГОНСАЛЕС

Испанкам не позавидуешь, ведь именно им принимать участие в матче открытия, да еще и сразу против команды Бразилии, с которой они встречались всего раз за всю историю. Зато в их составе прибыла в Москву лучшая футболистка мира-2019 Кэрол Гонсалес.

А в нашей команде отметим вратаря Анну Акылбаеву и полевую Анну Чернякову. Обе представляют «Звезду», являются лидерами сборной России и принимают участие в подготовке к старту в Межконтинентальном кубке. Им в пятницу предстоит сразиться с американками, а полное расписание турнира – ниже:

13 августа, пятница

18:00 Бразилия – Испания

19:30 Россия – США

14 августа, суббота

18:00 Бразилия – США

19:30 Россия – Испания

15 августа, воскресенье

18:00 США – Испания

19:30 Россия – Бразилия