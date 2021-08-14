Антон Шкарин: Благодаря РФС обошли мировых лидеров, а Лихачеву – совершили революцию

«УЖЕ ДАВНО НЕ ИГРАЕМ НА ПЛЯЖАХ»

- Пляжный футбол, вероятно, один из самых успешных для России видов футбола. В чем вы видите причины таких результатов?

- На этот вопрос невозможно однозначно ответить, и можно долго дискутировать на эту тему. Мне кажется, несомненно одно – в России в определенный момент истории этого молодого вида спорта пришли люди, которые оказались просто сильнее своих оппонентов из других стран. Это, конечно, произошло не одномоментно, но относительно прогресса в других видах спорта довольно быстро.

Если досконально разбирать нашу историю, то тут, думаю, также сыграл и фактор удачи. На заре развития России в пляжном футболе оказались люди с одним четким и понятным желанием, с одной общей и честной целью. Руководители, тренеры, игроки, доктора, массажисты, администраторы, менеджеры – все они оказались на своем месте в большом и сложном механизме. И вот эта коллективная синергия очень быстро дала свой результат, а наши соперники оказались к этому не готовы.

- Бразилия, Португалия, Испания, Уругвай, даже Франция – действительно довольно пляжные страны, тогда как Россию к таковым причислить непросто. Со стороны выглядит немного парадоксально, что при этом наша сборная – одна из ведущих в мире. Как такое может быть?

- На первый взгляд это кажется парадоксом, но наш вид спорта только называется пляжным футболом, тогда как уместнее все-таки говорить – футбол на песке. Из-за названия очень многие думают, что мы играем только на пляжах, но нет, это уже давно не так. Может быть, даже к сожалению. Наверное, половина турниров в календаре проводится либо в местах, которые никак нельзя назвать курортными, либо в закрытых помещениях. Так что в нашем случае слово «пляжный» обозначает не то, где мы играем территориально, а все-таки на чем именно – песке.

«ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – СИЛЬНЕЙШИЙ В МИРЕ»

- Вы были свидетелем становления российского пляжного футбола фактически со дня его основания. Как он изменился по сравнению с серединой нулевых?

- Перемены огромные, что говорить. Давайте просто перечислим факты. Чемпионат России уже давно считается сильнейшим в мире – у нас играют все топовые игроки, работают лучшие тренеры. Думаю, у нас самая сильная организационная система проведения национальных первенств.

Появляются большие брендовые команды, такие как «Спартак», «Локомотив», «Крылья Советов». У команд есть свои болельщики, которые ездят поддерживать клубы в разные города. Построены несколько полноценных крытых пляжно-футбольных манежей, в которых проводятся зимние первенства. Очень много всего изменилось с того самого момента, когда мы в 2005 году в Анапе впервые вышли на пляж поиграть в мяч на песке.

В общем, основная заслуга во всем этом принадлежит РФС. Без его поддержки такое немыслимо было и ожидать. Говорю именно про те первые годы, про резкий старт России, когда мы с нуля сумели обогнать те страны, которые занимались этим долгое время.

И сейчас не могу не упомянуть человека, без которого всего этого не было бы. Александр Александрович Алаев – уж кто-кто, а он точно знает все про то, как это начиналось, почему так все произошло, что для этого делалось за кадром и сколько он сам сделал для сборной, для развития пляжного футбола в России. Уверен, что не знаю и половины его заслуг. Кстати, если бы не Саша в свое время, я бы никогда не оказался в пляжном футболе, не прошел бы такой невероятный путь, не исполнил несколько своих мечт, не увидел бы моментов, ради которых все мы «собрались» на этой планете.

И уж если мы говорим про вклад людей в наш вид спорта, то, конечно, нельзя не сказать про руководителей команд «Спартака», «Локомотива», «Кристалла», «Строгино», «Крыльев Советов», «Дельты». Без их личного энтузиазма, любви к этой разновидности футбола тоже сложно представить наши успехи. На их плечах лежит будущее нашего вида спорта. Да, РФС был и есть фундаментом всего этого, стартовой площадкой, но без развития клубной истории рано или поздно произойдет стагнация.

Нам нужны молодые, талантливые, честолюбивые дублеры, без которых ни о каком развитии не может идти речи. И вот в этом вопросе у нас сейчас не все так хорошо. Да, появляются молодые интересные игроки, но их очень мало. Хочется, чтобы их все-таки было больше. РФС не может заниматься этим, эта задача лежит на клубах. Они должны проводить более тщательную селекцию, искать игроков, вкладывать ресурсы в это дело. Ведь это пойдет на пользу всем – и сборной, и клубам, а значит всему российскому пляжному футболу.

«ЗВЕЗДЫ БОЛЬШОГО ФУТБОЛА УЖЕ НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ ПЛЯЖНОГО»

- Как бы вы описали путь, пройденный сборной России с 2013 года, когда было завоевано последнее на данный момент золото чемпионатов мира?

- Описать путь можно только в конечной его точке, оглянувшись назад. Сейчас мы еще идем по этому пути, может быть, не так быстро как в начале. Дело в том, что у такого быстрого старта, какой был у пляжного футбола в нашей стране, есть и обратная сторона. По разным причинам невозможно постоянно держать такой темп.

Сейчас самое главное – отладить взаимодействие клубов с РФС, в этом аспекте у нас очень много пробелов. Также отношения клубов между собой должны выйти на качественно другой уровень, потому что так или иначе, но у всех у них одна общая цель – развитие пляжного футбола. А помочь во всем этом как раз и должен ЧМ-2021 в Москве, к которому будет привлечено огромное внимание со стороны общественности. Хочется, чтобы игры посмотрели как можно больше людей, ведь если они посмотрят, обязательно влюбятся в пляжный футбол.

- В прошлом в составе сборной России по пляжному футболу периодически встречались фамилии довольно известных игроков из большого футбола. Сейчас эта практика исчерпала себя? Хорошо ли это?

- Это не хорошо и не плохо, а просто факт. Могу объяснить, почему так произошло, тут все просто. В 2005-2009 годах пляжный футбол был совсем другим. Он в большей степени был шоу, игрокам не требовалось обладать серьезными физическими или какими-то иными особенными данными. Тогда у игроков было больше времени, пространства и так далее. Поэтому футболисту, завершившему карьеру в большом футболе, хватало собственных ресурсов.

Сейчас же все очень сильно поменялось, пляжный футбол тотально изменился – глобально выросли скорости, время на принятие решения и обработку мяча сократилось до долей секунды, количество единоборств выросло в геометрической прогрессии, произошел резкий перекос с технической оснащенности игрока на его функциональную готовность.

Плюс в нашем виде футбола есть несколько узкоспециальных технических элементов, без которых уже невозможно играть – подъем мяча с песка на уровень колена, подъем мяча под бисеклету, ведение и передача мяча внизу с песка. Конечно, звезды из большого футбола, пришедшие к нам после завершения карьеры, уже не могут справиться с этим объемом задач.

«ЛИХАЧЕВ ЗНАЕТ МАТЧИ ВРЕМЕН СССР НАИЗУСТЬ»

- Какова роль Михаила Лихачева в развитии пляжного футбола России?

- О, это хороший вопрос! Много думал об этом, но в несколько ином контексте. Потому что Михаил Викторович на самом деле оказал колоссальное влияние не только на наш пляжный футбол, а на вообще общемировой. Иначе и не скажешь!

В 2011 году в мировом пляжном футболе произошла революция, а наш Лихачев стал ее «Лениным» (смеется). Именно с того момента все поменялось, пляжный футбол кардинально изменился. Михаил Викторович привнес так много инновационных идей, что другие оказались к этому просто не готовы. И если поначалу кто-то думал, что это разовый случайный успех, то время расставило все по местам. В 2013 году мы подтвердили, что эта система работает, а начиная с 2014-го практически все команды мира переняли основы его идей.

Кстати, расскажу небольшой секрет. Огромным плюсом нашего тренера является еще и то, что он любит большой футбол и очень хорошо в нем разбирается. Ни одного современного значимого футбольного матча он не пропускает и находится в курсе вообще всего, а матчи времен СССР знает наизусть с комментариями. И это не шутка! Вообще он разбирается во всех игровых видах спорта. Ну, разве что кроме волейбола, там он немного «плавает». Хаха.

Считаю, что многие свои тактические ходы и решения он берет извне из схожих дисциплин, но это уже его секреты. Я могу только предполагать, однако без такой обширной базы невозможно совершить переворот.

- За кем из молодых футболистов вы видите будущее сборной?

- Это не совсем корректный вопрос. Не хочу называть фамилии, потому что с одной стороны можно случайно обидеть одних, а с другой – те, кого упомяну, могут и расслабиться после лестных слов.

Просто скажу так. Будущее за молодыми футболистами, у которых будут сильные и быстрые ноги и «горит» сердце. У тех, кто будет приходить на тренировки раньше, а уходить – позже и оставаться после. У тех, кто будет спрашивать совета, интересоваться деталями, по-спортивному злиться, кто будет стремиться к развитию и готов начинать все заново. Хочу, чтобы они поняли, что без этого всего, без мотиваций, без желания и любви к своему делу ничего не выйдет. И если вы уже выбрали пляжный футбол, нужно посвящать ему всего себя. Тогда будет результат.

А если этого нет, лучше сразу признаться себе в этом и не тратить время ни свое, ни тем более людей, которым это все небезразлично. Это, кстати, касается не только пляжного футбола, но и любого другого дела.

«КАЗАЛОСЬ, ЧТО НЕТ НИЧЕГО, ЧЕГО БЫ МЫ НЕ ВЫИГРАЛИ»

- В чем пляжному футболу России еще стоит прибавить, как виду спорта?

- Как это в чем? В любви конечно! Нас слишком мало любят. Точнее не так. Нас любят сильно, но их так мало… Связано это с тем, что многие еще не знают, что это за вид спорта – откуда мы взялись, почему мы без обуви, что такое бисиклета, что за мяч, почему нет стенки, почему его зовут краш и почему 12-8 в пляжке это не четыре!

Если коротко, нам нужна популярность – чтобы о нас больше говорили, брали такие вот неповерхностные интервью. А для этого нам всем нужно работать. Всем! Функционерам, начальникам команд, игрокам, молодым ребятам, которые только приходят в наш вид футбола. Работать честно и в одном направлении.

- Каковы ваши ожидания от ЧМ-2021?

- Для нас, игроков, это будет очень волнительно! Никогда еще ничего подобного не проводилось в нашей стране! Это огромная дополнительная эмоциональная и моральная ответственность, но вместе с тем нет ничего лучшего победы у себя дома при своих болельщиках – это незабываемые эмоции, ради которых можно чуть-чуть и попереживать (улыбается).

Не буду говорить о задачах, о результатах минимум и максимум – это неправильно. Просто хочется одного – чтобы болельщики, пришедшие на стадион или включившие трансляцию по телевизору или в интернете, после окончания турнира гордились нами, а нам в свою очередь было не стыдно посмотреть в глаза своим родным и близким.