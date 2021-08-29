Сборная Швейцарии обыграла Сенегал в матче за третье место на чемпионате мира в России

Сборная Швейцарии в матче за третье место чемпионата мира в России победила команду Сенегала со счетом 9:7.

За будущих медалистов мирового первенства забивали Филипп Борер (9-я минута игры), дважды Элиот Монод (10 и 16), трижды Гленн Ходель (11, 34, 36 - пенальти), Спакка (21), а также дубль оформил Ноэль Отт (21 - штрафной, 36 - пенальти).

У Сенегала отличились Мамаду Силла (3), трижды Нину Диатта (9, 13, 36), Мамур Дианье (10), который в самом конце встречи заработал своему сопернику пенальти и получил красную карточку (36), также по голу оказалось на счету Папы Дабура (14) и Диане Мандионе (33).

Добавим, что сборная Швейцарии по пляжному футболу впервые в истории попала на пьедестал мирового первенства.

Напомним, что прямо сейчас в «Лужниках» проходит финал чемпионата мира, в котором российские футболисты играют против Японии.