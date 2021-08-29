Сборная России выиграла домашний чемпионат мира по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболы в финале домашнего чемпионата мира победила команду Японии со счетом 5:2.

В первом периоде единственный гол забил Федор Земсков (4-я минута).

Во втором отрезке японцы сравняли счет усилиями Такуйя Акагумы (13), но россияне двумя штрафным ударами сначала от Юрия Крашенинникова (13), а потом от Андрея Новикова (15) добились двукратного перевеса.

Однако японские футболисты не собирались сдаваться: Акагума реализовал пенальти (16), но окончательное слово во втором тайме сказала сборная России: отличился Артур Папоротный (19).

В заключительном отрезке игры был забит всего один гол: финальный счет установил Крашенинников (34).