Джанни Инфантино: Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории

Президент ФИФАт Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по пляжному футболу в Москве был лучшим в истории.

«Это лучший чемпионат мира по пляжному футболу в истории. Три года назад был лучший чемпионат мира, теперь этот», - приводит слова Инфантино ТАСС.

Напомним, что сборная России в финале домашнего чемпионата мира победила команду Японии со счетом 5:2. Таким образом, российская команда в третьей раз в своей истории победила на мировом первенстве. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.