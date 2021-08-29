Чернышенко - о победе России на ЧМ в Москве: Пляжный футбол в стране готов выйти на новый уровень

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сборную России с победой на домашнем чемпионате мира, а также отметил развитие пляжного футбола в стране.

«Поздравляю всех спортсменов и тренерский состав. На чемпионате спортсмены показали не только свой профессионализм и мастерство, но и доказали, что пляжный футбол в стране активно развивается и мы готовы выйти на новый уровень», - приводит слова Чернышенко пресс-служба вице-премьера.

Напомним, что сборная России в финале мирового первенства в Москве оказалась сильнее Японии со счетом 5:2. Таким образом, россияне в третьей раз в своей истории стала лучшей на ЧМ. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.