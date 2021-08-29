Алексей Макаров: Чемпионат мира - высшее достижение в пляжном футболе

Игрок сборной России по пляжному футболу Алексей Макаров рассказал, победа в каком турнире будет престижнее чемпионата мира.

«Что может быть круче победы на домашнем чемпионате мира? Наверное, когда пляжный футбол станет олимпийским, потому что на данный момент чемпионат мира - высшее достижение в пляжном футболе. Пока это максимальное, что есть. Домашний чемпионат мира, победа, золото - это основное в истории», - приводит слова Макарова ТАСС.

Напомним, что сборная России в финале мирового первенства в Москве оказалась сильнее Японии со счетом 5:2. Таким образом, россияне в третий раз в своей истории стали лучшими на ЧМ. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах, на обоих турнирах присутствовал Макаров.