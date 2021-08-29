Капитан сборной Японии: Россияне заслужили чемпионство

Капитан сборной Японии по пляжному футболу Одзу Морейра рассказал, что команда из России заслужено выиграла домашний чемпионат мира и заявил, что на следующем мировом первенстве японцы будут еще сильнее, чем предстали на прошедшем в Москве турнире.

«Они заслужили чемпионство, нам нужно учиться и думать о следующем чемпионате мира. Мы стали сильнее, думаю, что второе место не радует нас, но это хороший результат для пляжного футбола Японии. Федерация начинает думать о создании профессиональной лиги, помогать нам становиться сильнее. Можете быть уверены, на следующем чемпионате мира мы будем бороться за титул и станем сильнее, чем сегодня», - приводит слова футболиста ТАСС.

Напомним, что сборная России в финале мирового первенства в Москве оказалась сильнее Японии со счетом 5:2. Таким образом, россияне в третий раз в своей истории стали лучшими на ЧМ. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.