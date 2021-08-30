Путин поздравил сборную России с победой на домашнем чемпионате мира

Президент РФ Владимир Путин поздравил сборную России по пляжному футболу с победой на чемпионате мира-2021.

Напомним, что 29 августа подопечные Михаила Лихачева в финальной встрече турнира обыграли Японию со счетом 5:2.

– От души поздравляю вас с блестящей победой на чемпионате мира по пляжному футболу. Путь к триумфу был непрост, но вы проявили исключительную выдержку, командную сплоченность и волю. Мы гордимся вами, – приводит слова президента официальный сайт Кремля.

Добавим, что российская команда в третий раз в своей истории выиграла мировое первенство. Ранее национальная команда побеждала в 2011 и 2013 годах.