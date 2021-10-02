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02 октября 15:27
автор: Максим Скороходов

Крашенинников сравнил зарплаты в пляжном футболе с доходами Дзюбы

Чемпион мира по пляжному футболу уверен, что если у основной сборной уменьшить зарплаты и предложить большие премиальные, то результаты ее улучшаться.

Трехкратный чемпион мира по пляжному футболу Юрий Крашенинников сравнил зарплаты в своем виде спорта с тем, что зарабатывает Артем Дзюба.

Напомним, ранее СМИ писали, что форвард получает в «Зените» 3,6-3,7 млн долларов в год.

«Даже говорить не стоит, насколько она отличается от зарплаты Дзюбы. Но зато мы чемпионы мира. Я не знаю, в какие разы, в тысячи. В среднем зарплата составляет 80–150 тыс. руб. в месяц. Но у нас есть сборная, премиальные за победы в турнирах, заранее обговоренные. Не такие, конечно, как в большом футболе, где «Зенит» платит огромные деньги. Мы боремся не только за деньги. Призовые у нас только за тройку. Если бы в большом футболе платили 100 тыс. руб., а за победу, например, над Хорватией пообещали бы 2 млн, то они бы «убили» соперника, загнали бы его по полной», - приводит слова Крашенинникова «РБК».

Добавим, что Крашенинников выигрывал мировое первенство в 2011, 2013, 2021 годах, помимо этого в составе сборной России по пляжному футболу 36-летний спортсмен дважды завоевывал бронзу (2015, 2019).

Сборная Хорватии является главным соперником команды России по футболу за прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, у обоих команд по 13 очков, но у хорватов лучше разница забитых и пропущенных мячей.

источник: РБК
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