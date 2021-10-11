«Локомотив» и «Спартак» узнали своих соперников на клубном чемпионате мира по пляжному футболу

11 октября прошла жеребьевка группового этапа клубного чемпионата мира. Соревнования состоятся в этом году в Москве.

Столичный «Локомотив» попал в группу А, где сыграет с «Васко да Гама» (Бразилия), «Леванте» (Испания) и «Насьоналем» (Парагвай).

Московскому «Спартаку» в группе В будут противостоять «Брага» (Португалия), «Динамо» (Минск, Белоруссия) и «Токио Верди» (Япония).

В полуфинал выйдут по две лучшие команды каждого из квартетов. Действующим обладателем трофея является португальская «Брага».