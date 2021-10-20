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20 октября 13:48
автор: Максим Скороходов

Клубный чемпионат мира по пляжному футболу в Москве может быть перенесен из-за коронавируса

Турнир с участием «Локомотива» и «Спартака» назначен на 27-30 октября.

Продюсер клубного чемпионата мира по пляжному футболу в Москве Евгений Битенский заявил, что турнир может быть перенесен из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова предложила объявить по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за увеличения выявленных случаев заражения COVID-19. Председатель Правительства Михаил Мишустин поддержал эту идею.

«У нас есть регламент, ситуация в Москве нестабильная, есть риск отмены или переноса турнира, такова реальность. Мы работаем по ковидному протоколу, по которому обеспечиваем безопасность», - приводит слова Битенского ТАСС.

Напомним, что в турнире принимают участие восемь команд.

Столичный «Локомотив» попал в группу А, где сыграет с «Васко да Гама» (Бразилия), «Леванте» (Испания) и «Насьоналем» (Парагвай).

Московскому «Спартаку» в группе В будут противостоять «Брага» (Португалия), «Динамо» (Минск, Белоруссия) и «Токио Верди» (Япония).

источник: ТАСС
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