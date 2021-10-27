«Спартак» занял седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжном футболу

Московский «Спартак» победил «Леванте» из Испании в матче за седьмое место на клубном чемпионате мира по пляжному футболу - 6:3.

В составе красно-белых хет-трик оформил Андрей Котенев (20-я, 29-я и 32-я минуты). Дубль в активе Олега Гапона (13, 29). Еще один гол забил Владимир Раскин (31).

«Леванте» ответил точными ударами Дмайша (2), Антонио Фернандеса Ригоды (9) и Сальваторе Санфилиппо (20).

Напомним, что финале чемпионата московский «Локомотив» встретится с португальской «Брагой». Решающая игра начнется в в 20:30.

Добавим, что из-за коронавирусных ограничений формат турнира в Москве был сокращен до плей-офф.