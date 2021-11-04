Сборная России обыграла Иран в матче Межконтинентального кубка и вышла в плей-офф с первого места

Сборная России победила команду Ирана в матче третьего тура группового этапа Межконтинентального кубка по пляжному футболу со счетом 4:3.

В составе нашей команде голы забили Станислав Кошарный (11-я минута), Антон Шкарин (14), Андрей Котенев и Юрий Крашенинников (оба - на 24-й). У иранской команды отличились Амир Акбари (3), Мохаммад Моради (33) и Мохаммад Ахмадзадех (35).

Таким образом, сборная России заняла первое место в группе В, набрав восемь очков. Иран с шестью очками располагается на второй строчке.

В полуфинале команда Михаила Лихачева встретится с Португалией. Ирану будет противостоять Сенегал. Матчи пройдут 5 ноября.