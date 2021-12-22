Пархоменко рассказал, как в России увеличилась популярность пляжного футбола

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко высказался о популярности своего вида спорта в нашей стране после победы на домашнем чемпионате мира.

«Тогда интерес к нам был сумасшедший. Мог ехать домой в электричке, а люди подходили и просили автографы, фотографировались или же просто благодарили. Другой пример: садишься в такси, а водитель тебя узнаёт. Потом произошёл небольшой спад, но после завоевания сборной Межконтинентального кубка о нас снова заговорили. Очень приятно, что люди реально переживали за сборную и продолжают это делать. Обретение пляжным футболом такой популярности в стране — большое достижение. Наверное, о наших победах в 2021-м знают даже те, кто не видел ни одной игры команды», - при водит слова Пархоменко RT.

Добавим, что сборная России трижды выигрывала чемпионат мира по пляжному футболу в 2011, 2013 и 2021 годах. Также наша национальная команда пять раз побеждала в Евролиге (2009, 2011, 2013, 2014, 2017), дважды - в Кубке Европы (2010, 2012) и четыре раза - в Межконтинентальном кубке (2011, 2012, 2015, 2021).

Добавим, что чемпионат мира в этом году проходил в Москве на стадионе «Лужники».