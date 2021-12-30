Россия будет принимать ЧМ по пляжному футболу среди клубов в ближайшие три года

Россия примет ЧМ по пляжному футболу среди клубов в ближайшие три года.

«У нас со Всемирной организацией пляжного футбола совместные грандиозные планы по развитию турнира в России, мы хотим придать клубному Мундиалито (чемпионату мира по пляжному футболу - прим. ТАСС) статус одного из ключевых международных спортивных событий, проходящих в Москве и в России в целом.

Важно, что, опираясь на подписанный документ, мы можем работать с потенциальными партнерами, органами власти, общественными организациями, профессиональными объединениями и спортивными федерациями для получения долгосрочной поддержки клубного Мундиалито и, как следствие, для развития и популяризации пляжного футбола в России, ведь помимо турнира профессиональных команд соглашение предусматривает проведение полноценного детского Мундиалито, причем уже на международном уровне, а также выставочных матчей с участием женских команд. Такого в рамках одного спортивного события еще не делал никто», - приводит ТАСС слова главы российского оргкомитета турнира Михаила Стручкова.

Напомним, что последние три первенства также прошли в России, а с 2011 по 2017 годы турнир проводился в Бразилии.

Действующим обладателем титула является московский «Локомотив».