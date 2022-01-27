Итоги года 2021ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Наумов: В 2009 году очень богатые люди вызывали на стрелку и просили закрыть стадион «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал о том, как в конце нулевых ему предлагали закрыть стадион клуба в Черкизово, а он просил «РЖД» передать всю спортивную недвижимость клубу, чтобы он мог эффективнее вести операционную деятельность.
27 января 2022 16:00
автор: Артем Зибрак

- Черкизовская арена содержит 27 гектаров земли. С великолепными коммуникациями. В 2009 году меня вызвали на так называемую стрелку очень богатые люди и попросили поучаствовать в том, чтобы продать «Локомотив». Закрыть черкизовскую площадку и перейти на другую, потому что на этих 27 гектарах можно сделать просто сумасшедший бизнес-проект. Тогда у этих людей не получилось, потому что стадион был еще новый, ему было всего пять лет. А сейчас, думаю, у них получится. Не случайно говорят, что «Локомотив» может переехать или в «Лужники», или новый стадион построить.

Когда я увидел эту площадку, мы составили проект – за четыре года должны были ее застроить так, чтобы она приносила бы 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли, и мы могли на эти деньги полностью содержать нашу футбольную академию и молодежный состав.

А вот на главную команду хотели зарабатывать на рекламе, перерезать эту пуповину с «РЖД». Для этого надо было создать акционерное общество, поставить на баланс всю недвижимость, которую в свое время «РЖД» передавал другим дочерним компаниям. Вот что сегодня принадлежит «Зениту»? Ничего! В лучшем случае, пара компьютеров или один автомобиль. Ни офисы, ни стадионы, ни база не принадлежат «Зениту». Так же и у «Локомотива». Все принадлежит подразделениям «РЖД». «Московской железной дороге» принадлежит стадион, база в Баковке – «Грузовой компании». Все принадлежит кому-то, но не «Локомотиву».

Я сказал: «Отдайте!». Подсчитал, что у нас, как у акционерного общества, будет 10 млрд рублей активов, под которые любой банк даст кредит на покупку игроков. Потому что я прихожу в «РЖД» (так же и в «Газпроме» сейчас) и говорю, что мне надо купить вот этого футболиста, трансферное окно открылось. Отвечают: «У нас сейчас денег нет». А когда у них деньги есть, у меня трансферного окна нет!

А так у меня есть собственные активы, я иду в банк, беру кредит. Купил игрока, но знаю, что кредит нужно отдавать. Этого продал, другого. Веду хозяйственную деятельность так, как положено вести предприятию. Для того нам нужно создавать такие предприятия, футбольные, и не нужно этого слова бояться. Тогда у нас все срастется, - рассказал Наумов в интервью Youtube-каналу «Футбольные болтуны».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Казахстанская волейболистка выложила фото из душа"Широко живет. Выглядит нескромно"Главная фигуристка-красотка России уходит в замужнюю жизнь
Что происходит? Биатлонисты пошли на штрафной круг — в Пекин не полетели сразу пятеро из олимпийской команды
Наши биатлонисты не смогли в полном составе отправиться на Олимпиаду. Причины этому разные, в том числе - организационные проколы.
NaVi возвращается! Расклады на BLAST Premier Spring Groups 2022 по CS:GO
C 28 января по 6 февраля пройдет онлайн-турнир с участием 12 элитных киберспортивных команд по CS:GO. Призовой фонд составит 200 тысяч долларов.
Шакил О’Нил ради букмекера продал долю в клубе НБА
Легендарный баскетболист Шакил О'Нил отказался от акций «Сакраменто Кингз», чтобы стать послом WynnBet.
Опять что-то намутили. Похоже, РПЛ откажется от Fan ID, слова Соловьева и Пескова — сигнал
Неожиданным образом разворачивается ситуация вокруг свежепринятого закона о Fan ID.
«И я подумал: а что бы сделал Джокович?» Как Медведев одержал самую героическую победу в карьере
В четвертьфинале Australian Open Даниил Медведев с огромным трудом победил в пяти партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, отыгравшись со счета 0:2 по партиям и матч-бола в четвертом сете. В пятницу, 28 января, в 1/2 россиянин встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.
Юри Алберто свой трансфер не окупит. Рейтинг 20 главных покупок в истории «Зенита»
Юри Алберто в ближайшее время перейдет в стан чемпионов России. «Плеймейкер» изучил трансферную политику «Зенита».
«Спартак» отпустил голландца, «Зенит» переплатил «Уралу», у ЦСКА проблемы с Гайчем. Обзор трансферов РПЛ
«Плеймейкер» - о горячих новостях с трансферного рынка РПЛ.
Россия ворвалась в тройку лидеров по призовым в мировом киберспорте
2021 год ознаменовался не только доминированием команд из России и СНГ в CS:GO: если взять вообще все киберспортивные дисциплины, наши команды заработали третью в мире сумму призовых. Мы почти догнали США, а еще выше идет только Китай.
«Лига Ставок» увеличила «Джекпот», Россию на Олимпиаде котируют ниже США. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей из мира беттинга.
Не дадите «золотой парашют» — мы зайдем с другой стороны. Новый поворот в тяжбе Газизова и «Спартака»
Шамиль Газизов пытается доказать в суде, что не ушел бы по согласию сторон из «Спартака» без компенсации в 400 млн рублей.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика