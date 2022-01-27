Наумов: В 2009 году очень богатые люди вызывали на стрелку и просили закрыть стадион «Локомотив»

- Черкизовская арена содержит 27 гектаров земли. С великолепными коммуникациями. В 2009 году меня вызвали на так называемую стрелку очень богатые люди и попросили поучаствовать в том, чтобы продать «Локомотив». Закрыть черкизовскую площадку и перейти на другую, потому что на этих 27 гектарах можно сделать просто сумасшедший бизнес-проект. Тогда у этих людей не получилось, потому что стадион был еще новый, ему было всего пять лет. А сейчас, думаю, у них получится. Не случайно говорят, что «Локомотив» может переехать или в «Лужники», или новый стадион построить.

Когда я увидел эту площадку, мы составили проект – за четыре года должны были ее застроить так, чтобы она приносила бы 2,5 миллиарда рублей чистой прибыли, и мы могли на эти деньги полностью содержать нашу футбольную академию и молодежный состав.

А вот на главную команду хотели зарабатывать на рекламе, перерезать эту пуповину с «РЖД». Для этого надо было создать акционерное общество, поставить на баланс всю недвижимость, которую в свое время «РЖД» передавал другим дочерним компаниям. Вот что сегодня принадлежит «Зениту»? Ничего! В лучшем случае, пара компьютеров или один автомобиль. Ни офисы, ни стадионы, ни база не принадлежат «Зениту». Так же и у «Локомотива». Все принадлежит подразделениям «РЖД». «Московской железной дороге» принадлежит стадион, база в Баковке – «Грузовой компании». Все принадлежит кому-то, но не «Локомотиву».

Я сказал: «Отдайте!». Подсчитал, что у нас, как у акционерного общества, будет 10 млрд рублей активов, под которые любой банк даст кредит на покупку игроков. Потому что я прихожу в «РЖД» (так же и в «Газпроме» сейчас) и говорю, что мне надо купить вот этого футболиста, трансферное окно открылось. Отвечают: «У нас сейчас денег нет». А когда у них деньги есть, у меня трансферного окна нет!

А так у меня есть собственные активы, я иду в банк, беру кредит. Купил игрока, но знаю, что кредит нужно отдавать. Этого продал, другого. Веду хозяйственную деятельность так, как положено вести предприятию. Для того нам нужно создавать такие предприятия, футбольные, и не нужно этого слова бояться. Тогда у нас все срастется, - рассказал Наумов в интервью Youtube-каналу «Футбольные болтуны».