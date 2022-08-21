ЦСКА победил «Спартак» в матче за третье место чемпионата России по пляжному футболу

ЦСКА победил «Спартак» со счетом 7:6 в матче за третье место чемпионата России по пляжному футболу.
В составе армейцев хет-трик оформил Михаил Семенов (17-я, 26-я с пенальти и 34-я минуты), дубль - испанец Эду (14, 18), также забили Дмитрий Басов (19) и Николай Крышанов (32).
У красно-белых голами отличились Андрей Котенев трижды (19, 22, 25), Анатолий Рябко (22), Денис Пархоменко (30) и Антон Шкарин (31).
Добавим, что золото разыграют московский «Локомотив» и петербургский «Кристалл».
источник: «Советский спорт»