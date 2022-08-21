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«Кристалл» стал семикратным чемпионом России по пляжному футболу

В финале, проходящем в Санкт-Петербурге, хозяева песка победили «Локомотив».
21 августа 2022 18:02
автор: Максим Скороходов

«Кристалл» в финале чемпионата России по пляжному футболу победил «Локомотив» со счетом 3:1.

В составе победителей счет открыл Егор Ремизов (12-я минута), а дубль оформил Игорь Бриштель (22, 35). Единственный мяч «железнодорожников» забил бразилец Брендо (17).

Таким образом, «Кристалл», представляющий Санкт-Петербург, стал семикратным чемпионом страны.

Добавим, что решающая часть чемпионата России, суперфинал, проходил в Санкт-Петербурге, бронзовые медали завоевал ЦСКА, обыгравший в матче за третье место «Спартак» (7:6).

источник: «Советский спорт»
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