«Кристалл» стал семикратным чемпионом России по пляжному футболу

«Кристалл» в финале чемпионата России по пляжному футболу победил «Локомотив» со счетом 3:1.
В составе победителей счет открыл Егор Ремизов (12-я минута), а дубль оформил Игорь Бриштель (22, 35). Единственный мяч «железнодорожников» забил бразилец Брендо (17).
Таким образом, «Кристалл», представляющий Санкт-Петербург, стал семикратным чемпионом страны.
Добавим, что решающая часть чемпионата России, суперфинал, проходил в Санкт-Петербурге, бронзовые медали завоевал ЦСКА, обыгравший в матче за третье место «Спартак» (7:6).
источник: «Советский спорт»