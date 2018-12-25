Лихачев подписал новый контракт с РФС

Пляжный футбол 25 декабря 2018 19:54 Источник: РФС Автор: Спирин Дмитрий

заключил новый однолетний контракт со старшим тренером сборной России по пляжному футболу Михаилом Лихачевым.

Сборная России в этом году принимала участие в двух турнирах. В Суперфинале Евролиги команда стала четвертой и впервые с 2006 года осталась без медалей турнира. На Межконтинентальном кубке российская сборная стала второй.

Также РФС объявил, что подписаны новые годичные контракты со следующими тренерами сборных России по футболу различных возрастов: Александром Кержаковым (игроки 2001 года рождения), Станиславом Коротаевым (2003 г.р.), Андреем Гордеевым (2000 г.р.), Дмитрием Хомухой (2002 г.р.).

В женском футболе продлены контракты с главным тренером сборной России Еленой Фоминой и главным тренером молодежной команды (игроки не старше 19 лет) Валентином Гаввой.