«Кристалл», «Спартак» и «Дельта» – участники плей-офф КЕЧ - Советский спорт
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04 июня 2019 00:02Пляжный футболКоноплев Александр

«Кристалл», «Спартак» и «Дельта» – участники плей-офф КЕЧ

Три российских клуба – в топ-16 КЕЧ.

Сразу три российских клуба гарантировали себе место в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.

Это санкт-петербургский «Кристалл», московский «Спартак» и саратовская «Дельта». Эти команды оформили выход в 1/8 финала турнира, набрав по шесть очков в первых двух матчах.

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