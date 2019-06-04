«Кристалл», «Спартак» и «Дельта» – участники плей-офф КЕЧ

Сразу три российских клуба гарантировали себе место в плей-офф Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу.
Это санкт-петербургский «Кристалл», московский «Спартак» и саратовская «Дельта». Эти команды оформили выход в 1/8 финала турнира, набрав по шесть очков в первых двух матчах.
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