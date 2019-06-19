Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ Франция могла все решить раньше.

Сборная Франции обыграла Англию в матче первого тура чемпионата Европы по футболу U21.

Англичане лидировали до 89-й минуты благодаря голу Филипа Фодена в начале второго тайма. За минуту до конца основного времени Нанимато Иконе сравнял счет, а пятой минуте компенсированного времени англичанин Аарон Ван-Бисакка срезал мяч в свои ворота.

Отметим, что игроки сборной Франции Мусса Дембеле и Уссем Ауар не реализовали пенальти на 25-й и 66-й минутах соответственно.