Франция вырвала победу у Англии на молодежном ЧЕ

Сборная Франции обыграла Англию в матче первого тура чемпионата Европы по футболу U21.
Англичане лидировали до 89-й минуты благодаря голу Филипа Фодена в начале второго тайма. За минуту до конца основного времени Нанимато Иконе сравнял счет, а пятой минуте компенсированного времени англичанин Аарон Ван-Бисакка срезал мяч в свои ворота.
Отметим, что игроки сборной Франции Мусса Дембеле и Уссем Ауар не реализовали пенальти на 25-й и 66-й минутах соответственно.
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