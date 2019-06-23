Это’О призвал Салаха покинуть «Ливерпуль»

Экс-нападающий «Анжи», «Реала» и «Барселоны» Самюэль Это’О считает, что форварду «Ливерпуля» Мохамеду Салаху нужно сменить клуб.
– Если у Салаха есть шанс сыграть в лучшей лиге мира, а именно испанской, то ему нужно переходить в «Барселона». У Мо есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в мире, а сделать это лучше в «Барселоне», – сказал Это’о в интервью BBC.
Это’О четырежды признавался лучшим игроком Африки. У Салаха только две таких награды.
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