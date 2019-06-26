Сборная России проиграла Италии и лишилась шансов на выход в полуфинал Европейских игр

Сборная России по пляжному футболу уступила команде Италии на Европейских играх в Минске. Встреча завершилась со счетом 2:4.
Таким образом, национальная команда потеряла все шансы на выход в полуфинал соревнований.
27 июня сборная России в заключительном матче группового этапа сыграет с коллективом из Украины.
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