Россиянки взяли верх над командой Англии в первом матче на Кубке Европы по пляжному футболу

Дубль сделала Анна Чернякова, еще один гол забила Анастасия Горшкова.
В следующем матче, который состоится 6 июля, сборная России выступит против команды из Нидерландов.
В Кубке Европы соревнуются шесть сборных, которые разделены на две группы.
Группа А: Россия, Англия и Нидерландов.
Группа В: Испания, Чехия и Швейцарии.
Победители групп выйдут в финал. Сборные, занявшие вторые места, сыграют в матче за бронзу.
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