Россиянки взяли верх над командой Англии в первом матче на Кубке Европы по пляжному футболу - Советский спорт
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05 июля 2019 13:50Пляжный футболБратищева Полина

Россиянки взяли верх над командой Англии в первом матче на Кубке Европы по пляжному футболу

Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над англичанками со счетом 3:1. Турнир проходит в португальском городе Назаре.

Дубль сделала Анна Чернякова, еще один гол забила Анастасия Горшкова.

В следующем матче, который состоится 6 июля, сборная России выступит против команды из Нидерландов.

В Кубке Европы соревнуются шесть сборных, которые разделены на две группы.

Группа А: Россия, Англия и Нидерландов.

Группа В: Испания, Чехия и Швейцарии.

Победители групп выйдут в финал. Сборные, занявшие вторые места, сыграют в матче за бронзу.

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