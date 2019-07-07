Женская сборная России во второй раз подряд выиграла Кубок Европы

ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезонья Первые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.

Забили «Кувалду». Макабу нокаутировал Кудряшова Российский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов проиграл рейтинговый бой конголезцу Илунге Макабу.

Дюжина Палыча, тест для Семака, аргументы за VAR: выводы после Суперкубка Шесть выводов по матчу «Зенит» – «Локомотив», которым на динамовском стадионе в Петровском парке в субботу открылся российский сезон-2019/20.

Оба хороши: Медведев и Хачанов вышли в третий круг Уимблдона Даниил Медведев и Карен Хачанов победили во втором раунде Уимблдона. Первый обыграл австралийца Алексея Попырина. Второй – испанца Фелисиано Лопеса. Оба – за четыре сета.

Переход Панарина в «Рейнджерс» – это ошибка. Там он не выиграет Кубок Стэнли Панарин сделал неправильный выбор.

Почему Месси не нужна бронза от коррупционеров Сборная Аргентины победила чилийцев в матче за третье место, но ее лидер Лионель Месси отказался от участия в церемонии награждения. И понять его можно.

Панарин перешел в «Рейнджерс». Теперь он зарабатывает больше Овечкина Сериал под названием «Где продолжит карьеру Панарин» закончен. Он подписал рекордный контракт с «Рейнджерс».

Овечкин по-прежнему самый дорогой в НХЛ. Главные сделки этого лета Подводим первые итоги трансферного безумия-2019.

Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.

На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.

Осака, Тим, Циципас: кто из фаворитов уже покинул Уимблдон Первый круг Уимблдона принес много сенсаций – сразу несколько фаворитов оступились на старте турнира. «Советский спорт» собрал пятерку ярких звезд, которые проиграли в понедельник и вторник.

В клубе Боброва первый иностранец. Мозякин только на четвертом месте В этом году старейший символический Клуб отечественных бомбардиров имени Всеволода Боброва отмечает 40-летие. Надо же такому случиться: именно по итогам минувшего сезона в список суперснайперов вошел первый легионер – канадец Найджел Доус, преодолевший рубеж в 250 шайб.

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