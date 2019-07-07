Женская сборная России во второй раз подряд выиграла Кубок Европы

Женская сборная России обыграла Испанию в финале Кубка Европы по пляжному футболу – 3:2.
В составе победительниц отличились Марина Федорова (22-я минута), Анна Чернякова (23-я) и Анастасия Горшкова (25-я).
Для россиянок это вторая победа в четырех розыгрышах турнира – они побеждали в Кубке Европы-2018.
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