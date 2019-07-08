Три игрока женской сборной России получили индивидуальные награды Кубка Европы

Три игроки женской сборной России по пляжному футболу стали обладателями индивидуальных призов по итогам Кубка Европы, сообщает официальный сайт РФС.
Второй год подряд самым ценным игроком турнира была признана Марина Федорова. Вместе с Анной Черняковой она также вошла в пятерку лучших бомбардиров Кубка: обе забили по четыре гола. А лучшим вратарем названа голкипер российской команды Виктория Силина.
Напомним, накануне в финале турнира, который завершился в Назаре (Португалия), Россия победила Испанию (3:2). Голы в матче забили Федорова, Чернякова и капитан команды Анастасия Горшкова.
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