Россия обыграла Германию в квалификации ЧМ

Сборная России по пляжному футболу победила сборную Германии в матче первого тура первого этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2019.
Счет встречи – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). У победителей забивали Максим Чужков (трижды), Борис Никоноров, Кирилл Романов и Артур Папоротный.
20 июля россияне сыграют с эстонцами, а 21 июля – с Венгрией.
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