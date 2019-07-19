Россия обыграла Германию в квалификации ЧМ - Советский спорт
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19 июля 2019 22:48Пляжный футболКоноплев Александр

Россия обыграла Германию в квалификации ЧМ

Россияне начали турнир с победы.

Сборная России по пляжному футболу победила сборную Германии в матче первого тура первого этапа отборочного турнира к чемпионату мира-2019.

Счет встречи – 6:2 (2:1, 2:0, 2:1). У победителей забивали Максим Чужков (трижды), Борис Никоноров, Кирилл Романов и Артур Папоротный.

20 июля россияне сыграют с эстонцами, а 21 июля – с Венгрией.

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