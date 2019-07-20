Сборная России обыграла Эстонию в квалификации ЧМ - Советский спорт
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20 июля 2019 21:10Пляжный футболКоноплев Александр

Сборная России обыграла Эстонию в квалификации ЧМ

Россияне идут без поражений.

В матче второго тура квалификации чемпионата мира по пляжному футболу сборная России обыграла Эстонию – 7:2 (5:0, 1:0, 1:2).

В составе победителей отличились Федор Земсков (дважды), Юрий Крашенинников, Артур Папоротный, Николай Крышанов, Алексей Макаров, Дмитрий Шишин.

Это вторая победа россиян на турнире. Ранее команда обыграла Германию – 6:2.

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