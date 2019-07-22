Россия сыграет с Молдавией в 1/8 финала отбора ЧМ

Состоялась жеребьевка 1/8 финала отборочного этапа чемпионата мира-2019. Сборная России сыграет с Молдавией.
Встреча пройдет 23 июля в Лужниках. В четвертьфинале россияне могут сыграть в с победителем пары Азербайджан – Венгрия.
На групповом этапе россияне обыграли Германию, Эстонию и Венгрию. Молдаване проиграли Португалии и Франции, но оказались сильнее Норвегии.
Чемпионат мира 2019 года пройдет с 21 ноября по 1 декабря в Парагвае.
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